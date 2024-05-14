https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945863054.html

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.05.2024

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:46

2024-05-14T13:46

2024-05-14T13:46

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

запорожская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное ДНР и Дорожнянка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945860172.html

россия

старомайорское

донецкая народная республика

запорожская область

украина

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россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)