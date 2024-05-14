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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:46
2024-05-14T13:46
2024-05-14T13:46
специальная военная операция на украине
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старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное ДНР и Дорожнянка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945860172.html
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россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 155 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток"