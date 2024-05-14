Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945863054.html
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:46
2024-05-14T13:46
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное ДНР и Дорожнянка Запорожской области. "ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945860172.html
россия
старомайорское
донецкая народная республика
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6c22752aa759e160d5c47bf7be0acc17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное ДНР и Дорожнянка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 155-мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 135 солдат противника
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала