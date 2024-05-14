https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945859746.html

ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"

ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра" - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"

Войска Украины за сутки потеряли около 520 человек и предприняли 13 безуспешных контратак в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Центр", РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:38

2024-05-14T13:38

2024-05-14T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 520 человек и предприняли 13 безуспешных контратак в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23-й, 24-й, 47-й, 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html

https://radiosputnik.ru/20240514/svo-1945861259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина