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ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра" - РИА Новости, 14.05.2024
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13:38 14.05.2024 (обновлено: 13:46 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945859746.html
ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"
ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра" - РИА Новости, 14.05.2024
ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"
Войска Украины за сутки потеряли около 520 человек и предприняли 13 безуспешных контратак в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Центр", РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:38
2024-05-14T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 520 человек и предприняли 13 безуспешных контратак в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Центр", сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23-й, 24-й, 47-й, 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
ВСУ потеряли около 520 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"

Минобороны: группировка "Центр" отразила восемь контратак и улучшила положение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 520 человек и предприняли 13 безуспешных контратак в зоне ответственности группировок российских войск "Запад" и "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23-й, 24-й, 47-й, 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и 122-мм гаубица Д-30", - сказали в министерстве.
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