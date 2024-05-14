https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html

"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных

"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных - РИА Новости, 14.05.2024

"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:34

2024-05-14T13:34

2024-05-14T13:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное Донецкой Народной Республики."За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html

https://radiosputnik.ru/20240514/svo-1945861259.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика