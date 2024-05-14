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"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 14.05.2024 (обновлено: 13:50 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html
"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных
"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных - РИА Новости, 14.05.2024
"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:34
2024-05-14T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное Донецкой Народной Республики."За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240514/bugrovatka-1945856011.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных

"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 военных ВСУ и три склада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение десяти украинским бригадам в ДНР и ЛНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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