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Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед - РИА Новости, 14.05.2024
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14:26 14.05.2024 (обновлено: 15:29 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/sovfed-1945874595.html
Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед
Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед - РИА Новости, 14.05.2024
Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед
Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли в Совет Федерации на консультации по своему назначению на должности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:26
2024-05-14T15:29
политика
андрей белоусов
сергей нарышкин
александр куренков (мчс)
совет федерации рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли в Совет Федерации на консультации по своему назначению на должности, передаёт корреспондент РИА Новости. Прибыли в Совфед Андрей Белоусов (Минобороны), Сергей Нарышкин (СВР), Виктор Кочнев (ФСО), Александр Куренков (МЧС), Виктор Золотов (Росгвардия). Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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политика, андрей белоусов, сергей нарышкин, александр куренков (мчс), совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Андрей Белоусов, Сергей Нарышкин, Александр Куренков (МЧС), Совет Федерации РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед

В Совет Федерации прибыли кандидаты на посты глав силовых ведомств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли в Совет Федерации на консультации по своему назначению на должности, передаёт корреспондент РИА Новости.
Прибыли в Совфед Андрей Белоусов (Минобороны), Сергей Нарышкин (СВР), Виктор Кочнев (ФСО), Александр Куренков (МЧС), Виктор Золотов (Росгвардия).
Директор ФСБ России Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Бортников провел заседание Федерального оперативного штаба НАК
Вчера, 14:13
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
ПолитикаАндрей БелоусовСергей НарышкинАлександр Куренков (МЧС)Совет Федерации РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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