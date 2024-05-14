https://ria.ru/20240514/sovfed-1945874595.html

Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед

Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед - РИА Новости, 14.05.2024

Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли на консультации в Совфед

Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли в Совет Федерации на консультации по своему назначению на должности, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:26

2024-05-14T14:26

2024-05-14T15:29

политика

андрей белоусов

сергей нарышкин

александр куренков (мчс)

совет федерации рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидаты на посты глав силовых ведомств прибыли в Совет Федерации на консультации по своему назначению на должности, передаёт корреспондент РИА Новости. Прибыли в Совфед Андрей Белоусов (Минобороны), Сергей Нарышкин (СВР), Виктор Кочнев (ФСО), Александр Куренков (МЧС), Виктор Золотов (Росгвардия). Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240514/nak-1945870481.html

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политика, андрей белоусов, сергей нарышкин, александр куренков (мчс), совет федерации рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)