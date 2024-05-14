https://ria.ru/20240514/sostav-1946008445.html

Сайт правительства обновил страницу с составом

Сайт правительства обновил страницу с составом - РИА Новости, 14.05.2024

Сайт правительства обновил страницу с составом

Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:52

2024-05-14T21:52

2024-05-14T21:52

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.

https://ria.ru/20240514/vstrecha-1946007102.html

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политика, россия, владимир путин