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Сайт правительства обновил страницу с составом - РИА Новости, 14.05.2024
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21:52 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/sostav-1946008445.html
Сайт правительства обновил страницу с составом
Сайт правительства обновил страницу с составом - РИА Новости, 14.05.2024
Сайт правительства обновил страницу с составом
Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:52
2024-05-14T21:52
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.
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россия
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Сайт правительства обновил страницу с составом

Сайт правительства России обновил страницу с составом кабмина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин во вторник проведет встречу с новым составом правительства
Вчера, 21:42
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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