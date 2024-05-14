https://ria.ru/20240514/sostav-1946008445.html
Сайт правительства обновил страницу с составом
Сайт правительства обновил страницу с составом - РИА Новости, 14.05.2024
Сайт правительства обновил страницу с составом
Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:52
2024-05-14T21:52
2024-05-14T21:52
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456449_0:216:3257:2048_1920x0_80_0_0_1cf8356b1a56eb6aab6092708049c9b8.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сайт кабмина РФ обновил страницу с составом правительства, опубликованы также фотографии новых членов правительства. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. Сайт правительства РФ обновился вечером во вторник, на странице появились фотографии новых членов кабмина. Опубликованы также биографии некоторых из них. У новых членов кабмина указаны также даты вступления в должность.
https://ria.ru/20240514/vstrecha-1946007102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876456449_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f05d035254a9438dc62095fe7a98e705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Сайт правительства обновил страницу с составом
Сайт правительства России обновил страницу с составом кабмина