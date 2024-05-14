Рейтинг@Mail.ru
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 14.05.2024 (обновлено: 11:32 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/solntsepek-1945760949.html
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 14.05.2024
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:04
2024-05-14T11:32
донбасс
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_7844024b8fc5ea2917c1e08aef2d1e8e.jpg
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.&quot;Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А &quot;Солнцепек&quot; ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку&quot;, — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240419/minoborony-1940952711.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a294d3525492f2acb443850048558221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Специальная военная операция на Украине
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
«

"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", — рассказали в ведомстве.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка ведет боевую стрельбу на полигоне Шиханы 33 ЦНИИ РХБЗ ВС РФ в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В России увеличили производство ТОС-1А "Солнцепек"
19 апреля, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала