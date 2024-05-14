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Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 14.05.2024
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T05:04
2024-05-14T05:04
2024-05-14T11:32
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России."Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", — рассказали в ведомстве.
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Специальная военная операция на Украине
Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра