https://ria.ru/20240514/solntsepek-1945760949.html

Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 14.05.2024

Экипажи "Солнцепеков" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T05:04

2024-05-14T05:04

2024-05-14T11:32

донбасс

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на подступах к Часову Яру, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России."Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Успешная работа наших тяжелых огнеметных систем позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240419/minoborony-1940952711.html

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донбасс, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"