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Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/soledar-1945998688.html
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.05.2024
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:47
2024-05-14T20:47
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе, взяв в плен украинского военнослужащего. "Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы (с БПЛА – ред.), немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба", - рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дудник из Киева, комментируя захват опорного пункта. По его словам, его быстро догнали и взяли в плен. Как признается Дудник, украинские военнослужащие уже устали воевать, так как их практически не меняют на позициях. "Честно говоря, уже задолбались, а куда убежишь? Убегаешь - значит в тюрьму садят. И умирать не охота, и в тюрьму не охота. Нас в такое положение поставили. Надо идти домой, а нас не отпускают. Обещают, обещают, что поменяют, уже полгода меняют", - пояснил пленный.
https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html
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донбасс, вооруженные силы украины, соледар, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Соледар, Россия, Украина
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром

Украинский пленный рассказал о захвате опорного пункта ВСУ под Соледаром

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО под Соледаром
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ на огневой позиции в зоне проведения СВО под Соледаром - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе, взяв в плен украинского военнослужащего.
"Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы (с БПЛА – ред.), немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба", - рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дудник из Киева, комментируя захват опорного пункта.
По его словам, его быстро догнали и взяли в плен. Как признается Дудник, украинские военнослужащие уже устали воевать, так как их практически не меняют на позициях.
"Честно говоря, уже задолбались, а куда убежишь? Убегаешь - значит в тюрьму садят. И умирать не охота, и в тюрьму не охота. Нас в такое положение поставили. Надо идти домой, а нас не отпускают. Обещают, обещают, что поменяют, уже полгода меняют", - пояснил пленный.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
"Южная" группировка за сутки уничтожила более 520 украинских военных
Вчера, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныСоледарРоссияУкраина
 
 
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