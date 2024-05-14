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Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.05.2024
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:47
2024-05-14T20:47
2024-05-14T20:47
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе, взяв в плен украинского военнослужащего. "Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы (с БПЛА – ред.), немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба", - рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дудник из Киева, комментируя захват опорного пункта. По его словам, его быстро догнали и взяли в плен. Как признается Дудник, украинские военнослужащие уже устали воевать, так как их практически не меняют на позициях. "Честно говоря, уже задолбались, а куда убежишь? Убегаешь - значит в тюрьму садят. И умирать не охота, и в тюрьму не охота. Нас в такое положение поставили. Надо идти домой, а нас не отпускают. Обещают, обещают, что поменяют, уже полгода меняют", - пояснил пленный.
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донбасс, вооруженные силы украины, соледар, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Соледар, Россия, Украина
Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Украинский пленный рассказал о захвате опорного пункта ВСУ под Соледаром
ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе, взяв в плен украинского военнослужащего.
"Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы (с БПЛА – ред.), немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба", - рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дудник из Киева
, комментируя захват опорного пункта.
По его словам, его быстро догнали и взяли в плен. Как признается Дудник, украинские военнослужащие уже устали воевать, так как их практически не меняют на позициях.
"Честно говоря, уже задолбались, а куда убежишь? Убегаешь - значит в тюрьму садят. И умирать не охота, и в тюрьму не охота. Нас в такое положение поставили. Надо идти домой, а нас не отпускают. Обещают, обещают, что поменяют, уже полгода меняют", - пояснил пленный.