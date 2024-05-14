https://ria.ru/20240514/soledar-1945998688.html

Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром

Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 14.05.2024

Штурмовики бригады "Невский" взяли опорный пункт ВСУ под Соледаром

Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:47

2024-05-14T20:47

2024-05-14T20:47

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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Штурмовики добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Невский", действующей в составе группировки "Юг", захватили опорный пункт ВСУ под Соледаром в Донбассе, взяв в плен украинского военнослужащего. "Задача была наблюдать, почистить окопы и сделать позиции. Я отдыхал в "норе", тут начались сбросы (с БПЛА – ред.), немного оглушило, потом взрыв гранаты, стрельба", - рассказал журналистам попавший в плен военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дудник из Киева, комментируя захват опорного пункта. По его словам, его быстро догнали и взяли в плен. Как признается Дудник, украинские военнослужащие уже устали воевать, так как их практически не меняют на позициях. "Честно говоря, уже задолбались, а куда убежишь? Убегаешь - значит в тюрьму садят. И умирать не охота, и в тюрьму не охота. Нас в такое положение поставили. Надо идти домой, а нас не отпускают. Обещают, обещают, что поменяют, уже полгода меняют", - пояснил пленный.

https://ria.ru/20240514/spetsoperatsiya-1945858889.html

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донбасс, вооруженные силы украины, соледар, россия, украина