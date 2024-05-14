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Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы - РИА Новости, 14.05.2024
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы
Для завершения спецоперации в этом году надо консолидироваться, тогда победа наступит скоро, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:02
2024-05-14T16:02
2024-05-14T16:17
леонид слуцкий (политик)
специальная военная операция на украине
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для завершения спецоперации в этом году надо консолидироваться, тогда победа наступит скоро, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Специальная военная операция на Украине, ЛДПР
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы
Слуцкий: для завершения СВО в этом году надо консолидироваться