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Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 14.05.2024 (обновлено: 16:17 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/slutskiy-1945913675.html
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы - РИА Новости, 14.05.2024
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы
Для завершения спецоперации в этом году надо консолидироваться, тогда победа наступит скоро, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:02
2024-05-14T16:17
леонид слуцкий (политик)
специальная военная операция на украине
лдпр
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для завершения спецоперации в этом году надо консолидироваться, тогда победа наступит скоро, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945679754.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр
Леонид Слуцкий (политик), Специальная военная операция на Украине, ЛДПР
Слуцкий призвал к консолидации россиян ради победы

Слуцкий: для завершения СВО в этом году надо консолидироваться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для завершения спецоперации в этом году надо консолидироваться, тогда победа наступит скоро, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Сегодня период специальной военной операции, когда от нас требуется максимальная консолидация, плечом к плечу… то, что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей, в интересах населения страны и борьбы с нацизмом в нынешнем году, для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время", - сказал он на пленарном заседании.
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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