https://ria.ru/20240514/sk-1945825798.html
В Хабаровском крае выяснят детали гибели женщины, которую мог укусить тигр
В Хабаровском крае выяснят детали гибели женщины, которую мог укусить тигр - РИА Новости, 14.05.2024
В Хабаровском крае выяснят детали гибели женщины, которую мог укусить тигр
Выясняются подробности гибели женщины, которую мог укусить тигр в хабаровской тайге, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:17
2024-05-14T12:17
2024-05-14T12:17
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ХАБАРОВСК, 14 мая - РИА Новости. Выясняются подробности гибели женщины, которую мог укусить тигр в хабаровской тайге, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО Анна Пшеничникова. В соцсетях стала распространяться информация, что в районе имени Лазо 49-летняя жительница поселка Сукпай 8 мая пошла одна в тайгу на охотничью заимку. Предположительно, тигр охотился за убежавшей оттуда собакой, наткнулся на женщину, укусил ее за плечо и убежал. Началось сильное кровотечение, но женщина не смогла вызвать помощь, так как не было связи. Ее забрали на лодке местные жители только на следующий день, когда спохватились, но по дороге она умерла. "По факту гибели человека вследствие нападения тигра проводится проверка. Такие сообщения регистрируются по факту смерти и проверяются все версии и все составы, которые влекут за собой смерть", - рассказала Пшеничникова.
https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html
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происшествия, россия, хабаровский край
Происшествия, Россия, Хабаровский край
В Хабаровском крае выяснят детали гибели женщины, которую мог укусить тигр
СК выясняет детали гибели женщины, которую мог укусить тигр в хабаровской тайге
ХАБАРОВСК, 14 мая - РИА Новости. Выясняются подробности гибели женщины, которую мог укусить тигр в хабаровской тайге, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО Анна Пшеничникова.
В соцсетях стала распространяться информация, что в районе имени Лазо 49-летняя жительница поселка Сукпай 8 мая пошла одна в тайгу на охотничью заимку. Предположительно, тигр охотился за убежавшей оттуда собакой, наткнулся на женщину, укусил ее за плечо и убежал. Началось сильное кровотечение, но женщина не смогла вызвать помощь, так как не было связи. Ее забрали на лодке местные жители только на следующий день, когда спохватились, но по дороге она умерла.
«
"По факту гибели человека вследствие нападения тигра проводится проверка. Такие сообщения регистрируются по факту смерти и проверяются все версии и все составы, которые влекут за собой смерть", - рассказала Пшеничникова.