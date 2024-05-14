Рейтинг@Mail.ru
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945960473.html
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова
За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:59
2024-05-14T17:59
политика
россия
вячеслав володин
антон силуанов
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "За все время, пока он (Силуанов – ред.) министром работает, ни разу не было случая, чтобы взяли и не выполнили то, что пообещали. В этом министр, это его хорошая черта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673aa2524f9023a2835998ddba2e5540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова

Володин: ни разу не было, чтобы Силуанов не выполнил того, что обещал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"За все время, пока он (Силуанов – ред.) министром работает, ни разу не было случая, чтобы взяли и не выполнили то, что пообещали. В этом министр, это его хорошая черта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинАнтон СилуановГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала