https://ria.ru/20240514/siluanov-1945960473.html

Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова

Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024

Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова

За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:59

2024-05-14T17:59

2024-05-14T17:59

политика

россия

вячеслав володин

антон силуанов

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "За все время, пока он (Силуанов – ред.) министром работает, ни разу не было случая, чтобы взяли и не выполнили то, что пообещали. В этом министр, это его хорошая черта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф, назначение нового состава правительства россии