https://ria.ru/20240514/siluanov-1945960473.html
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова - РИА Новости, 14.05.2024
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова
За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:59
2024-05-14T17:59
2024-05-14T17:59
политика
россия
вячеслав володин
антон силуанов
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За все время, пока Антон Силуанов занимал пост министра финансов России, ни разу не было случая невыполнения обещанного, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. "За все время, пока он (Силуанов – ред.) министром работает, ни разу не было случая, чтобы взяли и не выполнили то, что пообещали. В этом министр, это его хорошая черта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673aa2524f9023a2835998ddba2e5540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, антон силуанов, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Володин отметил хорошую черту в характере Силуанова
Володин: ни разу не было, чтобы Силуанов не выполнил того, что обещал