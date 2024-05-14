https://ria.ru/20240514/siluanov-1945873256.html

Володин пожелал удачи Силуанову

Володин пожелал удачи Силуанову - РИА Новости, 14.05.2024

Володин пожелал удачи Силуанову

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов РФ Антону Силуанову и отметил, что в ГД понимают, как ему непросто,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:20

2024-05-14T14:22

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

антон силуанов

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

кпрф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов РФ Антону Силуанову и отметил, что в ГД понимают, как ему непросто, поддерживают его и верят, что у него все получится. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина. "Антон Георгиевич, мы понимаем, как вам непросто, нагрузка огромная, но поддерживаем и верим в то, что у вас все получится, потому что от вас очень многое зависит", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, спикер ГД отметил, что Силуанов всю жизнь служит государству, и пожелал ему удачи."Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина.Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются."Вот, опять - волнение в рядах представителей КПРФ. Коллеги, он ученик школы советской, начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР, поэтому вы должны, понимая это, тоже его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена", - сказал Володин на пленарном заседании.Спикер Госдумы отметил, что Силуанов служил в КГБ - "правильных войсках". По его словам, туда с улицы никого не брали, а значит, что кандидат на пост главы Минфина надежный человек и за другими присмотрит.

https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, антон силуанов, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), кпрф, рсфср