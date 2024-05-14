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Володин пожелал удачи Силуанову - РИА Новости, 14.05.2024
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14:20 14.05.2024 (обновлено: 14:22 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945873256.html
Володин пожелал удачи Силуанову
Володин пожелал удачи Силуанову - РИА Новости, 14.05.2024
Володин пожелал удачи Силуанову
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов РФ Антону Силуанову и отметил, что в ГД понимают, как ему непросто,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:20
2024-05-14T14:22
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
антон силуанов
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
кпрф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов РФ Антону Силуанову и отметил, что в ГД понимают, как ему непросто, поддерживают его и верят, что у него все получится. Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина. "Антон Георгиевич, мы понимаем, как вам непросто, нагрузка огромная, но поддерживаем и верим в то, что у вас все получится, потому что от вас очень многое зависит", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, спикер ГД отметил, что Силуанов всю жизнь служит государству, и пожелал ему удачи."Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина.Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются."Вот, опять - волнение в рядах представителей КПРФ. Коллеги, он ученик школы советской, начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР, поэтому вы должны, понимая это, тоже его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена", - сказал Володин на пленарном заседании.Спикер Госдумы отметил, что Силуанов служил в КГБ - "правильных войсках". По его словам, туда с улицы никого не брали, а значит, что кандидат на пост главы Минфина надежный человек и за другими присмотрит.
https://ria.ru/20240425/siluaunov-1942258468.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, антон силуанов, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), кпрф, рсфср
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), КПРФ, РСФСР
Володин пожелал удачи Силуанову

Володин: в Госдуме понимают, какая огромная нагрузка у Антона Силуанова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал удачи кандидату на должность министра финансов РФ Антону Силуанову и отметил, что в ГД понимают, как ему непросто, поддерживают его и верят, что у него все получится.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров РФ в новом составе кабмина.
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"Антон Георгиевич, мы понимаем, как вам непросто, нагрузка огромная, но поддерживаем и верим в то, что у вас все получится, потому что от вас очень многое зависит", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Кроме того, спикер ГД отметил, что Силуанов всю жизнь служит государству, и пожелал ему удачи.
«
"Это (Минфин - ред.) самый тяжелый, непростой участок работы. В ситуации с вызовами с санкциями, очень многое зависит от министра финансов и от министерства. Надо сказать, Силуанова отличает профессионализм, компетенция, ответственное отношение к делу", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы, обсуждая работу Силуанова на посту главы Минфина.
Володин добавил, что Госдуме не на что жаловаться в работе Силуанова, потому что когда он приходит к договоренностям, то они четко соблюдаются.
"Вот, опять - волнение в рядах представителей КПРФ. Коллеги, он ученик школы советской, начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР, поэтому вы должны, понимая это, тоже его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена", - сказал Володин на пленарном заседании.
Спикер Госдумы отметил, что Силуанов служил в КГБ - "правильных войсках". По его словам, туда с улицы никого не брали, а значит, что кандидат на пост главы Минфина надежный человек и за другими присмотрит.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФАнтон СилуановМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)КПРФРСФСР
 
 
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