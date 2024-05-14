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Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ - РИА Новости, 14.05.2024
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14:02 14.05.2024 (обновлено: 14:46 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/siluanov-1945866644.html
Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ
Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ - РИА Новости, 14.05.2024
Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ
Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:02
2024-05-14T14:46
экономика
антон силуанов
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы."У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.
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экономика, антон силуанов, госдума рф, россия
Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ, Россия
Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ

Силуанов заявил, что пока не стал бы менять структуру налогообложения ФОТ

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.
В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы.
"У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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ЭкономикаАнтон СилуановГосдума РФРоссия
 
 
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