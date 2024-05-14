https://ria.ru/20240514/siluanov-1945866644.html

Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ

Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ - РИА Новости, 14.05.2024

Силуанов рассказал о планах в сфере налогообложения ФОТ

Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:02

2024-05-14T14:02

2024-05-14T14:46

экономика

антон силуанов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кандидат на должность министра финансов России Антон Силуанов считает, что не стоит пока ничего менять в структуре налогообложения фонда оплаты труда и отчислений в соцфонды.В ходе выступления в Госдуме Силуанову был задан вопрос, не пора ли отменить регрессивную шкалу взносов в соцфонды, что в купе с введение прогрессивной шкалы НДФЛ будет соответствовать словам президента о справедливости налоговой системы."У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда... и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. ...Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены... Пока бы я не стал ничего менять с точки зрения налогообложения фонда оплаты труда, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240514/siluanov-1945864440.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, госдума рф, россия