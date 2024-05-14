https://ria.ru/20240514/shulginov-1946008232.html

Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики

Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики - РИА Новости, 14.05.2024

Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики

Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:51

2024-05-14T21:51

2024-05-14T21:51

экономика

жкх

россия

николай шульгинов

антон котяков

александр козлов (глава минприроды)

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. "За годы нашего сотрудничества на благо российского топливно-энергетического комплекса были достигнуты важные успехи, реализованы проекты, направленные на надежное энергоснабжение регионов, обеспечение внутренних и внешних потребителей российскими энергоресурсами", - цитирует Шульгинова официальный Telegram-канал министерства. По словам экс-министра, работа выпала на время новых вызовов и перемен и совпала с эпохой глобальной трансформации мирового энергетического рынка, "когда выстраиваемые на протяжении десятилетий логистические цепочки и инфраструктура оказались в одночасье разрушены, а наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением". Тем не менее российский топливно-энергетический комплекс устоял и продолжил адаптироваться и развиваться, заключил Шульгинов, поблагодарив коллег за совместную работу. Во вторник Госдума рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, россия, николай шульгинов, антон котяков, александр козлов (глава минприроды), госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), назначение нового состава правительства россии