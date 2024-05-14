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Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики - РИА Новости, 14.05.2024
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21:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/shulginov-1946008232.html
Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики
Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики - РИА Новости, 14.05.2024
Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики
Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:51
2024-05-14T21:51
экономика
жкх
россия
николай шульгинов
антон котяков
александр козлов (глава минприроды)
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства. "За годы нашего сотрудничества на благо российского топливно-энергетического комплекса были достигнуты важные успехи, реализованы проекты, направленные на надежное энергоснабжение регионов, обеспечение внутренних и внешних потребителей российскими энергоресурсами", - цитирует Шульгинова официальный Telegram-канал министерства. По словам экс-министра, работа выпала на время новых вызовов и перемен и совпала с эпохой глобальной трансформации мирового энергетического рынка, "когда выстраиваемые на протяжении десятилетий логистические цепочки и инфраструктура оказались в одночасье разрушены, а наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением". Тем не менее российский топливно-энергетический комплекс устоял и продолжил адаптироваться и развиваться, заключил Шульгинов, поблагодарив коллег за совместную работу. Во вторник Госдума рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html
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экономика, жкх, россия, николай шульгинов, антон котяков, александр козлов (глава минприроды), госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), назначение нового состава правительства россии
Экономика, ЖКХ, Россия, Николай Шульгинов, Антон Котяков, Александр Козлов (глава Минприроды), Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Назначение нового состава правительства России
Шульгинов подвел итоги работы на посту министра энергетики

Экс-министр энергетики Шульгинов подвел итоги работы на посту министра

© Фото : "Минэнерго"Николай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : "Минэнерго"
Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов подвел итоги своей работы на этом посту, поблагодарил коллег и рассказал об успехах министерства.
"За годы нашего сотрудничества на благо российского топливно-энергетического комплекса были достигнуты важные успехи, реализованы проекты, направленные на надежное энергоснабжение регионов, обеспечение внутренних и внешних потребителей российскими энергоресурсами", - цитирует Шульгинова официальный Telegram-канал министерства.
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По словам экс-министра, работа выпала на время новых вызовов и перемен и совпала с эпохой глобальной трансформации мирового энергетического рынка, "когда выстраиваемые на протяжении десятилетий логистические цепочки и инфраструктура оказались в одночасье разрушены, а наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением".
Тем не менее российский топливно-энергетический комплекс устоял и продолжил адаптироваться и развиваться, заключил Шульгинов, поблагодарив коллег за совместную работу.
Во вторник Госдума рассмотрела и утвердила 16 кандидатур на должности министров РФ. Свои посты в новом составе правительства было предложено сохранить Антону Котякову (Минтруд), Александру Козлову (Минприроды), Сергею Кравцову (Минпросвещения), Ольге Любимовой (Минкультуры), Максиму Решетникову (Минэкономразвития) Антону Силуанову (Минфин), Михаилу Мурашко (Минздрав), Иреку Файзуллину (Минстрой), Валерию Фалькову (Минобрнауки), Алексею Чекункову (Минвостокразвития), Максуту Шадаеву (Минцифры). На пост министра транспорта был предложен Роман Старовойт, министра промышленности и торговли - Антон Алиханов, министра энергетики - Сергей Цивилев, министра сельского хозяйства - Оксана Лут, министра спорта - Михаил Дегтярев.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.
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ЭкономикаЖКХРоссияНиколай ШульгиновАнтон КотяковАлександр Козлов (глава Минприроды)Госдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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