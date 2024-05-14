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В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо - РИА Новости, 14.05.2024
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18:22 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/shtorm-1945969221.html
В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо
В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо - РИА Новости, 14.05.2024
В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо
По меньшей мере два человека погибли в результате штормов и торнадо в американском штате Луизиана, сообщили местные правоохранители и СМИ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:22
2024-05-14T18:22
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате штормов и торнадо в американском штате Луизиана, сообщили местные правоохранители и СМИ. "У нас уже есть один подтвержденный случай гибели (в результате непогоды - ред.), и мы не хотим, чтобы еще кто-то пострадал", - заявил шериф прихода Сент-Мартин Беккет Бро в заявлении, опубликованном в аккаунте его офиса в соцсетях и призвал местных жителей оставаться дома. Телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа прихода Уэст-Батон-Руж сообщил также о гибели местной жительницы в результате падения дерева на трейлер женщины. По словам правоохранителей, мужчина и пятилетний мальчик, которые также находились в трейлере, были доставлены в местную больницу. Национальная метеорологическая служба США в понедельник также предупреждала о сильных штормах, граде и торнадо на юге Луизианы, на юго-востоке Техаса и на северо-западе Флориды. По данным, мониторингового сервиса PowerOutage.us, сейчас почти 70 тысяч потребителей в Луизиане и более 21 тысячи потребителей во Флориде остались без электричества. Телеканал NBC News сообщал, что в понедельник из-за наводнений и штормов не менее 186 тысяч потребителей от Техаса до Флориды остались без света.
https://ria.ru/20240513/brasil-1945645481.html
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в мире, флорида, луизиана, техас
В мире, Флорида, Луизиана, Техас
В Луизиане два человека погибли из-за штормов и торнадо

В Луизиане не менее двух человек погибли в результате штормов и торнадо

© AP Photo / Eric GayШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Eric Gay
Шторм. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате штормов и торнадо в американском штате Луизиана, сообщили местные правоохранители и СМИ.
«
"У нас уже есть один подтвержденный случай гибели (в результате непогоды - ред.), и мы не хотим, чтобы еще кто-то пострадал", - заявил шериф прихода Сент-Мартин Беккет Бро в заявлении, опубликованном в аккаунте его офиса в соцсетях и призвал местных жителей оставаться дома.
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Телеканал NBC News со ссылкой на офис шерифа прихода Уэст-Батон-Руж сообщил также о гибели местной жительницы в результате падения дерева на трейлер женщины. По словам правоохранителей, мужчина и пятилетний мальчик, которые также находились в трейлере, были доставлены в местную больницу.
Национальная метеорологическая служба США в понедельник также предупреждала о сильных штормах, граде и торнадо на юге Луизианы, на юго-востоке Техаса и на северо-западе Флориды.
По данным, мониторингового сервиса PowerOutage.us, сейчас почти 70 тысяч потребителей в Луизиане и более 21 тысячи потребителей во Флориде остались без электричества. Телеканал NBC News сообщал, что в понедельник из-за наводнений и штормов не менее 186 тысяч потребителей от Техаса до Флориды остались без света.
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