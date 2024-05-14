https://ria.ru/20240514/shor-1945815032.html

Адвокаты Шора оспорили санкции Евросоюза против него

Адвокаты Шора оспорили санкции Евросоюза против него - РИА Новости, 14.05.2024

Адвокаты Шора оспорили санкции Евросоюза против него

Адвокаты молдавского политика Илана Шора подали заявление в суд Евросоюза против санкций, наложенных на оппозиционера, поскольку считают их частью политической... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:54

2024-05-14T11:54

2024-05-14T11:54

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молдавия

илан шор

евросоюз

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Адвокаты молдавского политика Илана Шора подали заявление в суд Евросоюза против санкций, наложенных на оппозиционера, поскольку считают их частью политической игры властей Молдавии, говорится в переданном СМИ заявлении юристов. "Команда адвокатов Илана Шора подала заявление в суд Европейского союза против санкций, наложенных на лидера политического блока "Победа" со стороны ЕС. Эти санкции являются беспрецедентными и фактически представляют собой злоупотребление властью. В отличие от санкций, введенных в отношении России, Белоруссии, Сирии и Ирана, меры против Шора не направлены на оказание давления на иностранное правительство, а, наоборот, поддерживают это правительство в борьбе с оппозиционными силами", - говорится в документе. Юристы также отмечают, что санкции направлены против представителей оппозиции, которые и так подвергаются угрозам, преследованиям и сфабрикованным уголовным делам. Четверо из пяти человек, против которых изначально были введены санкции, являются действующими или бывшими лидерами молдавских оппозиционных партий. "ЕС стремится повлиять на демократические процессы в Молдове. Евросоюз ввел санкции по просьбе молдавского правительства, позволив использовать себя в политических и юридических играх. ЕС никоим образом не должен быть втянут в молдавскую постсоветскую политическую систему, где для борьбы с нежелательными оппозиционными партиями регулярно используется весь арсенал государственной власти", - подчеркивает команда адвокатов Шора. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, евросоюз