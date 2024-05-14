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Путин переназначил Шалькова на должность помощника - РИА Новости, 14.05.2024
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11:16 14.05.2024 (обновлено: 13:44 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/shalkov-1945801190.html
Путин переназначил Шалькова на должность помощника
Путин переназначил Шалькова на должность помощника - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Шалькова на должность помощника
Президент РФ Владимир Путин переназначил Дмитрия Шалькова на должность помощника - начальника контрольного управления президента России, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:16
2024-05-14T13:44
политика
россия
владимир путин
дмитрий шальков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Дмитрия Шалькова на должность помощника - начальника контрольного управления президента России, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил:.. Шалькова Дмитрия Владиславовича – помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий шальков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Шальков
Путин переназначил Шалькова на должность помощника

Путин переназначил Шалькова начальником контрольного управления президента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Шальков
Дмитрий Шальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Шальков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Дмитрия Шалькова на должность помощника - начальника контрольного управления президента России, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил:.. Шалькова Дмитрия Владиславовича – помощником президента Российской Федерации – начальником контрольного управления президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин назначил Дюмина своим помощником
Вчера, 10:56
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Шальков
 
 
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