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Биография Максута Шадаева
Биография Максута Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Максута Шадаева
Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:53
2024-05-14T22:53
2024-05-14T22:53
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Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. В 2004 году окончил факультет социологии Московского государственного социального университета (сейчас Российский государственный социальный университет).С 1999 работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий: директор по интернет-стратегии (2000), руководитель проекта "Эдвайзерс" (2000-2001) компании "Аррава Интернет Менеджмент", начальник отдела развития бизнеса отделения интернет-решений в холдинге IBS Group (2002-2003), директор по развитию бизнеса в IBS Group (2003-2004).В июле 2004 года стал советником директора ФГУП НИИ "Восход".С декабря 2004 года по февраль 2006 года – советник министра информационных технологий и связи РФ. В 2006 году возглавил департамент государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса министерства информационных технологий и связи РФ.В 2008 году возглавил департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства связи и массовых коммуникаций РФ.В 2008-2012 годах Максут Шадаев работал помощником руководителя администрации президента РФ. Отвечал за организацию работы совета при президенте РФ по развитию информационного общества. Принимал участие в разработке портала "Госуслуги". Курировал проект создания биометрических паспортов.В феврале 2009 года был включен в первую сотню резерва управленческих кадров президента РФ.С 2012 по 2014 год был советником председателя Государственной Думы РФ. Отвечал за группу, реализующую проект "Электронный парламент".В 2014-2018 годах занимал пост министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.В 2016-2018 годах был также заместителем председателя правительства Московской области.На этих должностях Максут Шадаев инициировал запуск портала "Добродел", призванного осуществить прямую связь жителей области с представителями исполнительной власти. Способствовал внедрению единой транспортной карты для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья "Стрелка".В 2017 году стал общественным советником 1-го заместителя главы администрации президента РФ. Курировал информационную политику региональных властей.С 2018 года занимал должность вице-президента ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.С февраля 2019 года совмещал занимаемый пост с должностью генерального директора АО "РТ Лабс".На этих должностях отвечал за реализацию проектов в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных.21 ноября 2020 года указом президента РФ назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Член Национального антитеррористического комитета. Член Совета при президенте РФ по науке и образованию.Председатель наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий. Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Действительный государственный советник РФ 2 класса. Максут Шадаев награжден орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, россия, ростелеком, роскосмос, максут шадаев, политика
Справки, Москва, Россия, Ростелеком, Роскосмос, Максут Шадаев, Политика
Максут Игоревич Шадаев родился
11 ноября 1979 года в Москве.
В 2004 году окончил факультет социологии Московского государственного социального университета (сейчас Российский государственный социальный университет).
С 1999 работал
на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий: директор по интернет-стратегии (2000), руководитель проекта "Эдвайзерс" (2000-2001) компании "Аррава Интернет Менеджмент", начальник отдела развития бизнеса отделения интернет-решений в холдинге IBS Group (2002-2003), директор по развитию бизнеса в IBS Group (2003-2004).
В июле 2004 года стал советником директора ФГУП НИИ "Восход".
С декабря 2004 года по февраль 2006 года
– советник министра информационных технологий и связи РФ.
В 2006 году возглавил департамент государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса министерства информационных технологий и связи РФ.
В 2008 году возглавил департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
В 2008-2012 годах
Максут Шадаев работал помощником руководителя администрации президента РФ. Отвечал за организацию работы совета при президенте РФ по развитию информационного общества. Принимал участие в разработке портала "Госуслуги". Курировал проект создания биометрических паспортов.
В феврале 2009 года был включен в первую сотню резерва управленческих кадров президента РФ.
С 2012 по 2014 год был советником председателя Государственной Думы РФ. Отвечал за группу, реализующую проект "Электронный парламент".
В 2014-2018 годах занимал пост министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В 2016-2018 годах был также заместителем председателя правительства Московской области.
На этих должностях Максут Шадаев инициировал запуск портала "Добродел", призванного осуществить прямую связь жителей области с представителями исполнительной власти. Способствовал внедрению единой транспортной карты для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья "Стрелка".
В 2017 году стал общественным советником 1-го заместителя главы администрации президента РФ. Курировал информационную политику региональных властей.
С 2018 года занимал должность вице-президента ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.
С февраля 2019 года совмещал занимаемый пост с должностью генерального директора АО "РТ Лабс".
На этих должностях отвечал за реализацию проектов в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных.
21 ноября 2020 года указом президента РФ назначен министром цифрового развития
, связи и массовых коммуникаций РФ.
Член Совета
при президенте РФ по науке и образованию.
Председатель наблюдательного совета
Российского фонда развития информационных технологий.
Член наблюдательного совета
государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
Максут Шадаев награжден орденом Почета (2010
), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников