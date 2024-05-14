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Биография Максута Шадаева

Биография Максута Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Максута Шадаева

Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

2024-05-14T22:53

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Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. В 2004 году окончил факультет социологии Московского государственного социального университета (сейчас Российский государственный социальный университет).С 1999 работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий: директор по интернет-стратегии (2000), руководитель проекта "Эдвайзерс" (2000-2001) компании "Аррава Интернет Менеджмент", начальник отдела развития бизнеса отделения интернет-решений в холдинге IBS Group (2002-2003), директор по развитию бизнеса в IBS Group (2003-2004).В июле 2004 года стал советником директора ФГУП НИИ "Восход".С декабря 2004 года по февраль 2006 года – советник министра информационных технологий и связи РФ. В 2006 году возглавил департамент государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса министерства информационных технологий и связи РФ.В 2008 году возглавил департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства связи и массовых коммуникаций РФ.В 2008-2012 годах Максут Шадаев работал помощником руководителя администрации президента РФ. Отвечал за организацию работы совета при президенте РФ по развитию информационного общества. Принимал участие в разработке портала "Госуслуги". Курировал проект создания биометрических паспортов.В феврале 2009 года был включен в первую сотню резерва управленческих кадров президента РФ.С 2012 по 2014 год был советником председателя Государственной Думы РФ. Отвечал за группу, реализующую проект "Электронный парламент".В 2014-2018 годах занимал пост министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.В 2016-2018 годах был также заместителем председателя правительства Московской области.На этих должностях Максут Шадаев инициировал запуск портала "Добродел", призванного осуществить прямую связь жителей области с представителями исполнительной власти. Способствовал внедрению единой транспортной карты для безналичной оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья "Стрелка".В 2017 году стал общественным советником 1-го заместителя главы администрации президента РФ. Курировал информационную политику региональных властей.С 2018 года занимал должность вице-президента ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.С февраля 2019 года совмещал занимаемый пост с должностью генерального директора АО "РТ Лабс".На этих должностях отвечал за реализацию проектов в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных.21 ноября 2020 года указом президента РФ назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Член Национального антитеррористического комитета. Член Совета при президенте РФ по науке и образованию.Председатель наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий. Член наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Действительный государственный советник РФ 2 класса. Максут Шадаев награжден орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, ростелеком, роскосмос, максут шадаев, политика