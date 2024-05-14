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Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
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18:29 14.05.2024 (обновлено: 19:03 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/sever-1945972235.html
Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области
Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024
Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области
Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:29
2024-05-14T19:03
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
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вооруженные силы рф
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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда". "Отправная точка наших действий в харьковском направлении на Липцы, вчера это был глубокий тыл (ВСУ - ред.), на сегодняшний день практически передовая, и оттуда был обстрелян Белгород", - сказал "Руда". Собеседник агентства отметил, что противник в начале операции практически не оказывал боевого сопротивления благодаря предварительной подготовке и работе артиллерии в этом направлении. "В 1942-м мой дед погиб на этом направлении (в Харьковской области - ред.), поэтому как-то душа лежит сюда", - добавил он. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе. Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области

Боец "Руда": группировка войск "Север" движется от Пыльной в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда".
"Отправная точка наших действий в харьковском направлении на Липцы, вчера это был глубокий тыл (ВСУ - ред.), на сегодняшний день практически передовая, и оттуда был обстрелян Белгород", - сказал "Руда". Собеседник агентства отметил, что противник в начале операции практически не оказывал боевого сопротивления благодаря предварительной подготовке и работе артиллерии в этом направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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"В 1942-м мой дед погиб на этом направлении (в Харьковской области - ред.), поэтому как-то душа лежит сюда", - добавил он.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.
Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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