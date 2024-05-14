Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области
Боец "Руда": группировка войск "Север" движется от Пыльной в Харьковской области
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда".
"Отправная точка наших действий в харьковском направлении на Липцы, вчера это был глубокий тыл (ВСУ - ред.), на сегодняшний день практически передовая, и оттуда был обстрелян Белгород", - сказал "Руда". Собеседник агентства отметил, что противник в начале операции практически не оказывал боевого сопротивления благодаря предварительной подготовке и работе артиллерии в этом направлении.
"В 1942-м мой дед погиб на этом направлении (в Харьковской области - ред.), поэтому как-то душа лежит сюда", - добавил он.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе.
Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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