https://ria.ru/20240514/sever-1945972235.html

Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области

Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области - РИА Новости, 14.05.2024

Группировка войск "Север" продолжает движение по Харьковской области

Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:29

2024-05-14T18:29

2024-05-14T19:03

специальная военная операция на украине

безопасность

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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 14 мая - РИА Новости. Группировка войск "Север" начинала продвижение на одном из своих направлений с населенного пункта Пыльная Харьковской области, в данный момент военнослужащие группировки продолжают улучшать там свое тактическое положение, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Руда". "Отправная точка наших действий в харьковском направлении на Липцы, вчера это был глубокий тыл (ВСУ - ред.), на сегодняшний день практически передовая, и оттуда был обстрелян Белгород", - сказал "Руда". Собеседник агентства отметил, что противник в начале операции практически не оказывал боевого сопротивления благодаря предварительной подготовке и работе артиллерии в этом направлении. "В 1942-м мой дед погиб на этом направлении (в Харьковской области - ред.), поэтому как-то душа лежит сюда", - добавил он. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во вторник заявил, что группировка "Север" в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковском районе. Минобороны России сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина