https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945945748.html

США ввели санкции против россиянина и трех компаний

США ввели санкции против россиянина и трех компаний - РИА Новости, 14.05.2024

США ввели санкции против россиянина и трех компаний

США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:23

2024-05-14T17:23

2024-05-14T17:37

государственный департамент сша

сша

олег дерипаска

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп.Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской.Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.

https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944470142.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственный департамент сша, сша, олег дерипаска, санкции в отношении россии, в мире