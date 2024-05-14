https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945945748.html
США ввели санкции против россиянина и трех компаний
США ввели санкции против россиянина и трех компаний - РИА Новости, 14.05.2024
США ввели санкции против россиянина и трех компаний
США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:23
2024-05-14T17:23
2024-05-14T17:37
государственный департамент сша
сша
олег дерипаска
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп.Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской.Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.
https://ria.ru/20240507/sanktsii-1944470142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный департамент сша, сша, олег дерипаска, санкции в отношении россии, в мире
Государственный департамент США, США, Олег Дерипаска, Санкции в отношении России, В мире
США ввели санкции против россиянина и трех компаний
В санкционный список США попал один россиянин и три компании
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США ввели санкции против россиянина и трех компаний, связав их с бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает госдеп.
Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, "США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций", якобы связанные с Дерипаской.
Санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения, АО "Илиадис", АО "Распериа трейдинг лимитед" и ООО "Титул", говорится в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина США списке.