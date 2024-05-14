https://ria.ru/20240514/ruzhe-1945779887.html

В Красноярском крае мужчина дважды выстрелил в полицейских

В Красноярском крае мужчина дважды выстрелил в полицейских - РИА Новости, 14.05.2024

В Красноярском крае мужчина дважды выстрелил в полицейских

Обычный дорожный эпизод вызвал гнев жителя Красноярского края, который пошел домой за ружьем, вернулся и дважды выстрелил в сторону полицейских, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:33

2024-05-14T09:33

2024-05-14T09:46

происшествия

авто

красноярский край

емельяновский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Обычный дорожный эпизод вызвал гнев жителя Красноярского края, который пошел домой за ружьем, вернулся и дважды выстрелил в сторону полицейских, сообщает краевой главк МВД. По его данным, вечером 10 мая на станции Снежница Емельяновского района инспекторы районного отделения во время дежурства остановили ехавший по улице мотоблок. При проверке документов выяснилось, что водитель пьян и у него нет прав на управление транспортным средством. В разговор инспекторов с водителем вмешался 54-летний местный житель, стоявший неподалеку, принявшийся в грубой и нецензурной форме высказываться в адрес полицейских. "Инспекторы потребовали прекратить противоправные действия и предупредили нарушителя о привлечении к административной ответственности в случае неповиновения за нарушение общественного порядка. После чего мужчина отправился к себе домой. Спустя непродолжительное время подозреваемый, взяв дома ружье, вернулся на место происшествия и дважды выстрелил в сторону служебного автомобиля, в котором находились сотрудники полиции и мужчина", - говорится в сообщении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Он арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

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происшествия, авто, красноярский край, емельяновский район, россия