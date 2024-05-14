https://ria.ru/20240514/rouming-1945903775.html

Шадаев объявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Шадаев объявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 14.05.2024

Шадаев объявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией

Минцифры РФ планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами, заявил исполняющий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:39

2024-05-14T15:39

2024-05-14T16:24

россия

белоруссия

максут шадаев

политика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минцифры РФ планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами, заявил исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев на заседании в Госдуме."Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией... Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену", - сказал Шадаев.Он отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками. "Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его дожимаем, было соответствующее поручение президента на эту тему", - добавил Шадаев.Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня роуминг должен был быть полностью отменен, обещал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Однако пока вопрос так и не получил решения: летом 2023 года в МИД РФ рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В конце апреля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявлял, что РФ и Белоруссия продолжают обсуждать более комфортные условия роуминга для граждан двух стран.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров РФ в новом составе кабмина. Шадаев вновь предложен на пост главы Минцифры.

https://ria.ru/20230329/rouming-1861418353.html

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, максут шадаев, политика