https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html

В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года

В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года - РИА Новости, 14.05.2024

В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года

Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, однако возможно и продление эксплуатации, такое решение будет приниматься исходя из... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:12

2024-05-14T03:12

2024-05-14T03:12

наука

россия

сергей крикалев

роскосмос

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, однако возможно и продление эксплуатации, такое решение будет приниматься исходя из целесообразности, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев. "Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", - сказал Крикалев. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020 года, а потом – и до 2024-го. Россия продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны-участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы ее срок эксплуатации составил 50 лет.

https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html

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россия, сергей крикалев, роскосмос