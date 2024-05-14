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В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года - РИА Новости, 14.05.2024
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Наука
 
03:12 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html
В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года
В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года - РИА Новости, 14.05.2024
В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года
Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, однако возможно и продление эксплуатации, такое решение будет приниматься исходя из... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:12
2024-05-14T03:12
наука
россия
сергей крикалев
роскосмос
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, однако возможно и продление эксплуатации, такое решение будет приниматься исходя из целесообразности, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев. "Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", - сказал Крикалев. Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020 года, а потом – и до 2024-го. Россия продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны-участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы ее срок эксплуатации составил 50 лет.
https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html
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россия, сергей крикалев, роскосмос
Наука, Россия, Сергей Крикалев, Роскосмос
В "Роскосмосе" оценили шансы на продление эксплуатации МКС после 2028 года

"Роскосмос": Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет использовать Международную космическую станцию до 2028 года, однако возможно и продление эксплуатации, такое решение будет приниматься исходя из целесообразности, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
«
"Все возможно. Будет каждый раз приниматься решение, исходя из целесообразности… Сейчас пока до 2028 года у нас станция продлена, наши партнеры уже до 2030 года продлили, а мы по обстоятельствам будем смотреть", - сказал Крикалев.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования
27 октября 2023, 14:55
Изначально МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020 года, а потом – и до 2024-го. Россия продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны-участницы проекта – до 2030-го. Новая российская орбитальная станция, запуск первого модуля которой планируется на 2027 год, разрабатывается так, чтобы ее срок эксплуатации составил 50 лет.
 
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