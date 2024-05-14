https://ria.ru/20240514/rosatom-1945868766.html

"Росатом" отгрузил корпус реактора для Тяньваньской АЭС

"Росатом" отгрузил корпус реактора для Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 14.05.2024

"Росатом" отгрузил корпус реактора для Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что отгрузил корпус ядерного реактора для строящегося с участием РФ в Китае энергоблока №8 Тяньваньской АЭС. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:10

2024-05-14T14:10

2024-05-14T14:10

в мире

китай

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тяньваньская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атоммаш

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что отгрузил корпус ядерного реактора для строящегося с участием РФ в Китае энергоблока №8 Тяньваньской АЭС. "Четырнадцатого мая с производственной площадки завода "Атоммаш" в Волгодонске (машиностроительный дивизион "Росатома") отгрузили корпус атомного реактора ВВЭР-1200 поколения III+ и два парогенератора для восьмого энергоблока АЭС "Тяньвань", которая строится по российскому проекту в Китайской Народной Республике", - говорится в сообщении. Корпуса реактора и парогенераторы общим весом более тысячи тонн на стройплощадку АЭС "Тяньвань" доставят автомобильным, речным и морским транспортом. Реактор и парогенераторы относятся к ключевому оборудованию АЭС. Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Длина корпуса реактора ВВЭР-1200 составляет порядка 13 метров, диаметр — 4,5 метра, вес — 320 тонн. Парогенератор — теплообменный аппарат, который является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Диаметр аппарата составляет более 4 метров, длина — порядка 15 метров, вес — 340 тонн. "Росатом" ведет активное сотрудничество с КНР в области атомной энергетики по нескольким ключевым направлениям, включая строительство и топливообеспечение энергоблоков на китайских АЭС, технологии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и замыкание ядерного топливного цикла. С участием "Росатома" в Китае строятся четыре новых энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200: два на АЭС "Сюйдапу" и два на АЭС "Тяньвань". Тяньваньская АЭС — самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем в атомной энергетике, и после пуска блоков № 7 и 8 АЭС "Тяньвань" станет крупнейшей действующей атомной электростанцией в мире. Построенные ранее четыре блока российского дизайна ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

https://ria.ru/20240425/rosatom-1942209947.html

https://ria.ru/20240423/aes-1941745568.html

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в мире, китай, россия, тяньваньская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атоммаш