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Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития - РИА Новости, 14.05.2024
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16:50 14.05.2024 (обновлено: 16:57 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945932853.html
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития
Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:50
2024-05-14T16:57
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
максим решетников
политика
пермский край
москва
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации.За утверждение кандидатуры Решетникова проголосовало 348 депутатов, против - 82, воздержался - 1.Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе российского кабмина.Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности "Экономист-математик". С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012-2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.Губернатором Пермского края стал в 2017 году, в 2020 году - стал главой министерства экономического развития.
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россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, максим решетников, политика, пермский край, москва, пермь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пермский государственный университет
Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Максим Решетников, Политика, Пермский край, Москва, Пермь, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Пермский государственный университет
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития

Госдума утвердила Решетникова на пост главы Министерства экономического развития

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников в Государственной Думе РФ
Максим Решетников в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации.
За утверждение кандидатуры Решетникова проголосовало 348 депутатов, против - 82, воздержался - 1.
Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе российского кабмина.
Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности "Экономист-математик". С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012-2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.
Губернатором Пермского края стал в 2017 году, в 2020 году - стал главой министерства экономического развития.
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РоссияГосдума РФНазначение нового состава правительства РоссииМаксим РешетниковПолитикаПермский крайМоскваПермьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Пермский государственный университет
 
 
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