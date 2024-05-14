https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945932853.html

Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития

Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития

Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:57

россия

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

максим решетников

политика

пермский край

москва

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации.За утверждение кандидатуры Решетникова проголосовало 348 депутатов, против - 82, воздержался - 1.Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе российского кабмина.Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности "Экономист-математик". С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012-2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.Губернатором Пермского края стал в 2017 году, в 2020 году - стал главой министерства экономического развития.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

пермский край

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, максим решетников, политика, пермский край, москва, пермь, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пермский государственный университет