https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945932853.html
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития
Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:50
2024-05-14T16:50
2024-05-14T16:57
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максим решетников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании утвердила Максима Решетникова на пост главы министерства экономического развития Российской Федерации.За утверждение кандидатуры Решетникова проголосовало 348 депутатов, против - 82, воздержался - 1.Решетников возглавлял Минэкономразвития и в прошлом составе российского кабмина.Он родился в 1979 году в Перми. Окончил в 2000 году Пермский государственный университет по специальности "Экономист-математик". С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в 2012-2017 годах возглавлял департамент экономической политики Москвы.Губернатором Пермского края стал в 2017 году, в 2020 году - стал главой министерства экономического развития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Госдума утвердила Решетникова министром экономического развития
Госдума утвердила Решетникова на пост главы Министерства экономического развития