https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945865355.html

Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников

Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников - РИА Новости, 14.05.2024

Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников

Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:57

2024-05-14T13:57

2024-05-14T16:52

экономика

россия

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил кандидат на должность министра экономического развития Максим Решетников. "Если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, значит надо компенсировать из бюджета, в том числе субсидируя процентные ставки. Но при этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против денежно-кредитной политики. Мы можем чуть-чуть корректировать", - сказал Решетников, отвечая во вторник на вопросы депутатов в Госдуме. "Мне кажется, что мы за эти годы, что сделали - мы точно продвинулись в диалоге с ЦБ, мы точно понимаем внутри правительства и вместе с ЦБ эту сложную картинку, и с вами вместе ее складываем и обсуждаем", - добавил он.

https://ria.ru/20240512/peskov-1945461727.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), госдума рф