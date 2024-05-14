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Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников - РИА Новости, 14.05.2024
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13:57 14.05.2024 (обновлено: 16:52 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945865355.html
Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников
Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников - РИА Новости, 14.05.2024
Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников
Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:57
2024-05-14T16:52
экономика
россия
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил кандидат на должность министра экономического развития Максим Решетников. "Если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, значит надо компенсировать из бюджета, в том числе субсидируя процентные ставки. Но при этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против денежно-кредитной политики. Мы можем чуть-чуть корректировать", - сказал Решетников, отвечая во вторник на вопросы депутатов в Госдуме. "Мне кажется, что мы за эти годы, что сделали - мы точно продвинулись в диалоге с ЦБ, мы точно понимаем внутри правительства и вместе с ЦБ эту сложную картинку, и с вами вместе ее складываем и обсуждаем", - добавил он.
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экономика, россия, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников

Решетников: правительство за последние годы продвинулось в диалоге с ЦБ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Решетников выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
Максим Решетников выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Решетников выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил кандидат на должность министра экономического развития Максим Решетников.
"Если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, значит надо компенсировать из бюджета, в том числе субсидируя процентные ставки. Но при этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против денежно-кредитной политики. Мы можем чуть-чуть корректировать", - сказал Решетников, отвечая во вторник на вопросы депутатов в Госдуме.
"Мне кажется, что мы за эти годы, что сделали - мы точно продвинулись в диалоге с ЦБ, мы точно понимаем внутри правительства и вместе с ЦБ эту сложную картинку, и с вами вместе ее складываем и обсуждаем", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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