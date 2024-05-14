Правительство продвинулось в диалоге с ЦБ, заявил Решетников
Решетников: правительство за последние годы продвинулось в диалоге с ЦБ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Решетников выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
Максим Решетников выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 14 мая 2024
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Правительство РФ продвинулось в диалоге с Банком России в последние годы, понимает, что нельзя играть бюджетной политикой против денежно-кредитной, заявил кандидат на должность министра экономического развития Максим Решетников.
"Если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, значит надо компенсировать из бюджета, в том числе субсидируя процентные ставки. Но при этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против денежно-кредитной политики. Мы можем чуть-чуть корректировать", - сказал Решетников, отвечая во вторник на вопросы депутатов в Госдуме.
"Мне кажется, что мы за эти годы, что сделали - мы точно продвинулись в диалоге с ЦБ, мы точно понимаем внутри правительства и вместе с ЦБ эту сложную картинку, и с вами вместе ее складываем и обсуждаем", - добавил он.
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