https://ria.ru/20240514/reshetnikov-1945855048.html
Решетников заявил о наличии признаков перегрева у российской экономики
Решетников заявил о наличии признаков перегрева у российской экономики - РИА Новости, 14.05.2024
Решетников заявил о наличии признаков перегрева у российской экономики
Признаки перегрева экономики России есть, но она способна развиваться даже при инфляции выше таргета, заявил кандидат на должность министра экономического... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:26
2024-05-14T13:26
2024-05-14T13:47
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Признаки перегрева экономики России есть, но она способна развиваться даже при инфляции выше таргета, заявил кандидат на должность министра экономического развития РФ Максим Решетников.Во время выступления в Госдуме у Решетникова спросили, на чей он стороне - промышленности или ЦБ, который держит ключевую ставку на уровне 16% с декабря 2023 года."Мне кажется, не очень правильно противопоставлять ЦБ и промышленность. Потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости, и без финансовой стабильности нормального экономического развития не будет. Та наша устойчивость, которую сейчас экономика демонстрирует, и темпы роста, и так далее, в ее фундаменте рыночный характер и накопленная макроэкономическая стабильность, и в том числе доверие к политике ЦБ", - сказал Решетников."Мы должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло, более объемно, потому что ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения признаки перегрева есть, хотя, например, ограничения с точки зрения рынка труда, с нашей точки зрения, не столь существенны, как предполагается. И экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет", - добавил он.Цель ЦБ РФ по инфляции составляет 4%. Минэкономразвития ожидает, что инфляция будет находиться на этом уровне с 2025 года.Инфляция в России на 2 мая, по данным МЭР, составила 7,75% в годовом выражении.
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877244936.html
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россия
Решетников заявил о наличии признаков перегрева у российской экономики
Решетников: российская экономика способна развиваться при инфляции выше таргета
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Признаки перегрева экономики России есть, но она способна развиваться даже при инфляции выше таргета, заявил кандидат на должность министра экономического развития РФ Максим Решетников.
Во время выступления в Госдуме у Решетникова спросили, на чей он стороне - промышленности или ЦБ, который держит ключевую ставку на уровне 16% с декабря 2023 года.
«
"Мне кажется, не очень правильно противопоставлять ЦБ и промышленность. Потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости, и без финансовой стабильности нормального экономического развития не будет. Та наша устойчивость, которую сейчас экономика демонстрирует, и темпы роста, и так далее, в ее фундаменте рыночный характер и накопленная макроэкономическая стабильность, и в том числе доверие к политике ЦБ", - сказал Решетников.
"Мы должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло, более объемно, потому что ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, с нашей точки зрения признаки перегрева есть, хотя, например, ограничения с точки зрения рынка труда, с нашей точки зрения, не столь существенны, как предполагается. И экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет", - добавил он.
Цель ЦБ РФ по инфляции составляет 4%. Минэкономразвития ожидает, что инфляция будет находиться на этом уровне с 2025 года.
Инфляция в России на 2 мая, по данным МЭР, составила 7,75% в годовом выражении.