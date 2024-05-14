https://ria.ru/20240514/reaktsiya-1945963123.html

Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной

Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной - РИА Новости, 14.05.2024

Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной

Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:09

2024-05-14T18:09

2024-05-14T21:11

в мире

грузия

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брюссель

мария захарова

петер стано

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А принятие закона об иноагентах странами-членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения? Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам - "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала - постмодерн биполярный", - добавила она.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения.

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945884957.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

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