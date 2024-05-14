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Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной - РИА Новости, 14.05.2024
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной
Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:09
2024-05-14T18:09
2024-05-14T21:11
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мария захарова
петер стано
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А принятие закона об иноагентах странами-членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения? Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам - "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала - постмодерн биполярный", - добавила она.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения.
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945884957.html
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В мире, Грузия, Россия, Брюссель, Мария Захарова, Петер Стано, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярным расстройством