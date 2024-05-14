Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 14.05.2024 (обновлено: 21:11 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/reaktsiya-1945963123.html
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной - РИА Новости, 14.05.2024
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной
Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:09
2024-05-14T21:11
в мире
грузия
россия
брюссель
мария захарова
петер стано
евросоюз
протесты в грузии против закона об иноагентах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_0:251:3128:2010_1920x0_80_0_0_c181a92b5856ffc144a0c51851a43d6b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А принятие закона об иноагентах странами-членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения? Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам - "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала - постмодерн биполярный", - добавила она.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения.
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945884957.html
https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html
грузия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799051523_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dc70f02d74a0bea2c0a166a6e2b183fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, брюссель, мария захарова, петер стано, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах, обсуждение закона об иноагентах в грузии
В мире, Грузия, Россия, Брюссель, Мария Захарова, Петер Стано, Евросоюз, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии
Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярной

Захарова назвала реакцию ЕС на закон об иноагентах биполярным расстройством

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Реакция Евросоюза на принятие в Грузии закона об иноагентах - манера хронического биполярного расстройства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"А принятие закона об иноагентах странами-членами ЕС не станет препятствием для, например, получения этими людьми субсидий, помощи и поддержки внутри объединения? Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам - "Пакет по защите демократии". В некоторых элементах, пока в виде черновика, проект регламента выглядит даже жестче, чем его американский прародитель", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Вчера, 14:54
«
"Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала - постмодерн биполярный", - добавила она.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС, но конкретные последствия будут обсуждаться после его утверждения.
Драка при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при обсуждении закона об иноагентах
Вчера, 12:05
 
В миреГрузияРоссияБрюссельМария ЗахароваПетер СтаноЕвросоюзПротесты в Грузии против закона об иноагентахОбсуждение закона об иноагентах в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала