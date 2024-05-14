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Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
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00:00 14.05.2024
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Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине
Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 14.05.2024
Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине
Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но высказался против размещения войск альянса в стране: по его словам,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:00
2024-05-14T00:00
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но высказался против размещения войск альянса в стране: по его словам, обстоятельства "должны были бы существенно отличаться от сегодняшних". Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, что большее число украинских военных будет обучаться в Польше. Блэр в понедельник заявил о поддержке создания соответствующей миссии, но отметил, что она не обязательно должна быть расположена на Украине, "потому что с этим связан ряд проблем". "Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних", - сказал Блэр на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной), которое проходило в посольстве Канады в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
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украина, россия, канада, радослав сикорский, сергей лавров, нато, атлантический совет , в мире
Украина, Россия, Канада, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО, Атлантический совет , В мире
Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине

Министр обороны Канады Блэр выступил против размещения войск НАТО на Украине

CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 2.0 / NATO /
Военнослужащий войск НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но высказался против размещения войск альянса в стране: по его словам, обстоятельства "должны были бы существенно отличаться от сегодняшних".
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, что большее число украинских военных будет обучаться в Польше.
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Блэр в понедельник заявил о поддержке создания соответствующей миссии, но отметил, что она не обязательно должна быть расположена на Украине, "потому что с этим связан ряд проблем".
«
"Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних", - сказал Блэр на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной), которое проходило в посольстве Канады в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияКанадаРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТОАтлантический советВ мире
 
 
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