https://ria.ru/20240514/razmeschenie-1945749218.html

Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине

Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине - РИА Новости, 14.05.2024

Глава Минобороны Канады выступил против размещения войск НАТО на Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но высказался против размещения войск альянса в стране: по его словам,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:00

2024-05-14T00:00

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Канады Билл Блэр заявил о поддержке создания миссии НАТО на Украине, но высказался против размещения войск альянса в стране: по его словам, обстоятельства "должны были бы существенно отличаться от сегодняшних". Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет, в частности, что большее число украинских военных будет обучаться в Польше. Блэр в понедельник заявил о поддержке создания соответствующей миссии, но отметил, что она не обязательно должна быть расположена на Украине, "потому что с этим связан ряд проблем". "Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних", - сказал Блэр на мероприятии "Атлантического совета" (деятельность организации признана в РФ нежелательной), которое проходило в посольстве Канады в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html

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украина, россия, канада, радослав сикорский, сергей лавров, нато, атлантический совет , в мире