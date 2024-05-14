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США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X - РИА Новости, 14.05.2024
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22:33 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/rakety-1946013555.html
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X - РИА Новости, 14.05.2024
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:33
2024-05-14T22:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.
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в мире, румыния, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Румыния, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X на 340,8 миллиона долларов

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
«
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.
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В миреРумынияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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