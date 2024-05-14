https://ria.ru/20240514/rakety-1946013555.html

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X - РИА Новости, 14.05.2024

США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:33

2024-05-14T22:33

2024-05-14T22:33

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сша

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II и сопутствующего оборудования на сумму порядка 340,8 миллиона долларов США, сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 340,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Румыния ранее запросила закупку 300 таких ракет, отметили в ведомстве.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша