https://ria.ru/20240514/rakety-1945840282.html

В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300

В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300 - РИА Новости, 14.05.2024

В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300

Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, Украине не хватает ПВО. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:51

2024-05-14T12:51

2024-05-14T12:51

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, Украине не хватает ПВО. "Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет "Patriot", - заявил Евлаш газете New York Times. Он добавил, что у РФ так много ракет С-300, что бесполезно пытаться перехватить их все. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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