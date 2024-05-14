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В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300 - РИА Новости, 14.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/rakety-1945840282.html
В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300
В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300 - РИА Новости, 14.05.2024
В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300
Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, Украине не хватает ПВО. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:51
2024-05-14T12:51
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, Украине не хватает ПВО. "Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет "Patriot", - заявил Евлаш газете New York Times. Он добавил, что у РФ так много ракет С-300, что бесполезно пытаться перехватить их все. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html
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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
В ВСУ пожаловались, что у России слишком много ракет С-300

ВСУ заявили, что у России так много ракет, что перехватывать их все бесполезно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно, Украине не хватает ПВО.
"Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет "Patriot", - заявил Евлаш газете New York Times. Он добавил, что у РФ так много ракет С-300, что бесполезно пытаться перехватить их все.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пусковая установка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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