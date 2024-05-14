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Путин встретится с покинувшими посты в правительстве - РИА Новости, 14.05.2024
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22:50 14.05.2024 (обновлено: 23:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946015365.html
Путин встретится с покинувшими посты в правительстве
Путин встретится с покинувшими посты в правительстве - РИА Новости, 14.05.2024
Путин встретится с покинувшими посты в правительстве
Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:50
2024-05-14T23:05
владимир путин
политика
россия
назначение нового состава правительства россии
правительство рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу."Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", - сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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владимир путин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Назначение нового состава правительства России, Правительство РФ
Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

Путин сообщил, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу.
"Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", - сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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