https://ria.ru/20240514/putin-1946015365.html

Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

Путин встретится с покинувшими посты в правительстве - РИА Новости, 14.05.2024

Путин встретится с покинувшими посты в правительстве

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:50

2024-05-14T22:50

2024-05-14T23:05

владимир путин

политика

россия

назначение нового состава правительства россии

правительство рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы обсудить их дальнейшую работу."Завтра намерен также встретиться с коллегами, которые покинули свои посты в правительстве РФ. Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены. Они могли бы эффективно работать на благо российского народа и государства российского", - сказал Путин на встрече с новыми членами правительства РФ в Кремле.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии, правительство рф