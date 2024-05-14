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Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства - РИА Новости, 14.05.2024
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22:48 14.05.2024 (обновлено: 23:01 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946015102.html
Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства
Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства
Президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:48
2024-05-14T23:01
россия
политика
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах."Правительство обновилось у нас, появилось новых шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации… Рассчитыааю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ.Он также отметил, что рассчитывает на применение министров всех своих лучших навыков и наработок в регионах РФ для того, чтобы решать задачи стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.Президент напомнил, что правительство обновилось, появилось новых шесть министров, из которых четверо пришли из регионов Российской Федерации. Он добавил, что рассчитывает на то, что новые министры, которые пришли из регионов, применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне."Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее. Теперь, поработав на территории, они приобрели ещё больше опыта, знаний, чувства этой территории, где они работали, и территории вообще. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними, на уровне федерального правительства с максимальным эффектом", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ.
https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015600.html
https://ria.ru/20240514/putin-1946014620.html
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россия, политика, владимир путин, госдума рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства

Путин: надо, чтобы в кабмине оказали необходимую помощь министрам из регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на то, что руководство правительства РФ окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах.
«
"Правительство обновилось у нас, появилось новых шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации… Рассчитыааю на то, что руководство правительства и все коллеги на параллельных треках работы окажут им необходимую помощь для того, чтобы они действовали успешно", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ.
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Он также отметил, что рассчитывает на применение министров всех своих лучших навыков и наработок в регионах РФ для того, чтобы решать задачи стоящие перед ними на уровне федерального правительства с максимальным эффектом.
Президент напомнил, что правительство обновилось, появилось новых шесть министров, из которых четверо пришли из регионов Российской Федерации. Он добавил, что рассчитывает на то, что новые министры, которые пришли из регионов, применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне.
«
"Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом, некоторые из них и с опытом работы в федеральном правительстве ранее. Теперь, поработав на территории, они приобрели ещё больше опыта, знаний, чувства этой территории, где они работали, и территории вообще. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации для того, чтобы решать задачи, стоящие перед ними, на уровне федерального правительства с максимальным эффектом", - сказал Путин на встрече с новым составом правительства РФ.
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