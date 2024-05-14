https://ria.ru/20240514/putin-1946014988.html

Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку

Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку - РИА Новости, 14.05.2024

Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку

Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу и попросил их... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:47

2024-05-14T22:47

2024-05-14T23:04

владимир путин

политика

россия

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу и попросил их не забывать об этом.Ранее во вторник президент подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично."У нас много задач. И мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку. И прошу об этом тоже не забывать", - обратился Путин к членам кабмина.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, правительство рф, назначение нового состава правительства россии