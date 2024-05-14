https://ria.ru/20240514/putin-1946014988.html
Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку
Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку - РИА Новости, 14.05.2024
Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку
Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу и попросил их... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:47
2024-05-14T22:47
2024-05-14T23:04
владимир путин
политика
россия
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу и попросил их не забывать об этом.Ранее во вторник президент подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично."У нас много задач. И мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку. И прошу об этом тоже не забывать", - обратился Путин к членам кабмина.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Путин поручил новому правительству выстраивать работу на шестилетку
Путин напомнил правительству о необходимости выстраивать работу на шестилетку
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства РФ заявил о необходимости выстраивать работу на шестилетнюю перспективу и попросил их не забывать об этом.
Ранее во вторник президент подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
"У нас много задач. И мы с вами отработали практически все, что вы должны сделать в ближайшие три года, но не только. Мы договаривались также и о том, что мы будем выстраивать нашу работу на шестилетку. И прошу об этом тоже не забывать", - обратился Путин к членам кабмина.