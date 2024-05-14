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Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024
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22:45 14.05.2024 (обновлено: 22:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946014752.html
Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы
Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024
Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений предложенных РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:45
2024-05-14T22:58
политика
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений предложенных кандидатур в новый состав кабмина."Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думой в соответствии с Конституцией РФ. Хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры. Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", - заявил Путин во вторник на встрече с правительством.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.
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политика, владимир путин, россия, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы

Путин попросил членов кабмина серьезно учесть предложения депутатов Госдумы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений предложенных кандидатур в новый состав кабмина.
«
"Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думой в соответствии с Конституцией РФ. Хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры. Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", - заявил Путин во вторник на встрече с правительством.
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