https://ria.ru/20240514/putin-1946014752.html

Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы

Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы - РИА Новости, 14.05.2024

Путин попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы

Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений предложенных РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:45

2024-05-14T22:45

2024-05-14T22:58

политика

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства серьезно отнестись к предложениям депутатов Госдумы, которые прозвучали в ходе обсуждений предложенных кандидатур в новый состав кабмина."Вы прошли через процедуру утверждения Государственной Думой в соответствии с Конституцией РФ. Хочу обратить внимание на то, что в ходе этих дискуссий с парламентом, с членами Государственной Думы наверняка не просто обсуждались кандидатуры. Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", - заявил Путин во вторник на встрече с правительством.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.

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политика, владимир путин, россия, госдума рф