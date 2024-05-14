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Путин призвал новое правительство действовать в едином строю - РИА Новости, 14.05.2024
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22:45 14.05.2024 (обновлено: 22:55 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946014620.html
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю - РИА Новости, 14.05.2024
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:45
2024-05-14T22:55
владимир путин
политика
россия
госдума рф
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю."Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", - сказал Путин во время встречи с новым составом правительства РФ.
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владимир путин, политика, россия, госдума рф, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Путин новому правительству: впереди много задач, надо действовать в едином строю

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю.
"Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", - сказал Путин во время встречи с новым составом правительства РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияГосдума РФПравительство РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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