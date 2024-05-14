https://ria.ru/20240514/putin-1946014620.html

Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Путин призвал новое правительство действовать в едином строю - РИА Новости, 14.05.2024

Путин призвал новое правительство действовать в едином строю

Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:45

2024-05-14T22:45

2024-05-14T22:55

владимир путин

политика

россия

госдума рф

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю."Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", - сказал Путин во время встречи с новым составом правительства РФ.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, политика, россия, госдума рф, правительство рф, назначение нового состава правительства россии