https://ria.ru/20240514/putin-1946014620.html
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю - РИА Новости, 14.05.2024
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:45
2024-05-14T22:45
2024-05-14T22:55
владимир путин
политика
россия
госдума рф
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждет много задач и всем необходимо действовать в едином строю."Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком, вместе с депутатами Госдумы и вместе с регионами Российской Федерации", - сказал Путин во время встречи с новым составом правительства РФ.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, госдума рф, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Политика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Путин призвал новое правительство действовать в едином строю
Путин новому правительству: впереди много задач, надо действовать в едином строю