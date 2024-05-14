https://ria.ru/20240514/putin-1946013955.html

Путин в Кремле поздравил новый состав правительства

Путин в Кремле поздравил новый состав правительства - РИА Новости, 14.05.2024

Путин в Кремле поздравил новый состав правительства

Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:41

2024-05-14T22:41

2024-05-14T23:19

политика

россия

владимир путин

александр новак

татьяна голикова

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946010646_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_165fc482f9801d839709d3fc86afa6db.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства."Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю", — сказал он.Президент отметил, что у нового кабинета министров впереди много задач, нужно действовать в едином строю с парламентом и регионами. Он попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур. "Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", — подчеркнул глава государства.Он также выразил надежду, что кабмин окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне. Путин напомнил, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, при этом источники финансирования для реализации планов надо определить как можно быстрее. По его словам, если есть необходимость донастроить обеспечение программ развития, нужно сделать это в кратчайшие сроки.Глава государства также сообщил, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы выразить им благодарность и обсудить их дальнейшую работу. По его словам, необходимо сделать так, чтобы знания и навыки этих людей не были утрачены. Путин добавил, что подписал указ о вручении государственных наград членам прежнего состава кабинета министров.В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры были одобрены парламентариями. По его словам, основная задача правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Мишустин добавил, что состав кабмина укрепился губернаторским корпусом и это позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами. Он подчеркнул, что правительство — это команда главы государства и она готова к выполнению всех поставленных задач.Ранее во вторник Владимир Путин подписал указы о новом составе кабинета министров после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Глава государства назначил:Посты в силовых ведомствах и МИД займут:Другие члены нового правительства:Кроме того, президент назначил директоров служб:

https://ria.ru/20240513/sheremet-1945508721.html

https://ria.ru/20240514/volodin-1945939084.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

https://ria.ru/20240514/poezdki-1945954393.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с новым кабинетом министров Путин на совещании с новым кабинетом министров 2024-05-14T22:41 true PT5M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, александр новак, татьяна голикова, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)