Рейтинг@Mail.ru
Путин в Кремле поздравил новый состав правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 14.05.2024 (обновлено: 23:19 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1946013955.html
Путин в Кремле поздравил новый состав правительства
Путин в Кремле поздравил новый состав правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Путин в Кремле поздравил новый состав правительства
Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:41
2024-05-14T23:19
политика
россия
владимир путин
александр новак
татьяна голикова
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946010646_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_165fc482f9801d839709d3fc86afa6db.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства.&quot;Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю&quot;, — сказал он.Президент отметил, что у нового кабинета министров впереди много задач, нужно действовать в едином строю с парламентом и регионами. Он попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур. "Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", — подчеркнул глава государства.Он также выразил надежду, что кабмин окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне. Путин напомнил, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, при этом источники финансирования для реализации планов надо определить как можно быстрее. По его словам, если есть необходимость донастроить обеспечение программ развития, нужно сделать это в кратчайшие сроки.Глава государства также сообщил, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы выразить им благодарность и обсудить их дальнейшую работу. По его словам, необходимо сделать так, чтобы знания и навыки этих людей не были утрачены. Путин добавил, что подписал указ о вручении государственных наград членам прежнего состава кабинета министров.В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры были одобрены парламентариями. По его словам, основная задача правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Мишустин добавил, что состав кабмина укрепился губернаторским корпусом и это позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами. Он подчеркнул, что правительство — это команда главы государства и она готова к выполнению всех поставленных задач.Ранее во вторник Владимир Путин подписал указы о новом составе кабинета министров после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.Глава государства назначил:Посты в силовых ведомствах и МИД займут:Другие члены нового правительства:Кроме того, президент назначил директоров служб:
https://ria.ru/20240513/sheremet-1945508721.html
https://ria.ru/20240514/volodin-1945939084.html
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html
https://ria.ru/20240514/poezdki-1945954393.html
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании с новым кабинетом министров
Путин на совещании с новым кабинетом министров
2024-05-14T22:41
true
PT5M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946010646_68:0:1024:717_1920x0_80_0_0_675f90d629b9f016a977467435ed3bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, александр новак, татьяна голикова, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Татьяна Голикова, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин в Кремле поздравил новый состав правительства

Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав правительства.
«

"Только что мною подписаны указы о формировании нового состава правительства. Я вас с этим поздравляю", — сказал он.

В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Госдуме рассказали о задачах нового правительства
13 мая, 09:55
Президент отметил, что у нового кабинета министров впереди много задач, нужно действовать в едином строю с парламентом и регионами. Он попросил членов правительства учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур.
«
"Наверняка говорили о состоянии отраслей, что и как, с точки зрения депутатов Госдумы, нужно сделать для того, чтобы реализовать все имеющиеся у нас планы. Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", — подчеркнул глава государства.
Он также выразил надежду, что кабмин окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в регионах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне.
Путин напомнил, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, при этом источники финансирования для реализации планов надо определить как можно быстрее. По его словам, если есть необходимость донастроить обеспечение программ развития, нужно сделать это в кратчайшие сроки.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Володин пожелал утвержденным министрам удачи
Вчера, 17:04
Глава государства также сообщил, что в среду встретится с покинувшими свои посты в правительстве, чтобы выразить им благодарность и обсудить их дальнейшую работу. По его словам, необходимо сделать так, чтобы знания и навыки этих людей не были утрачены. Путин добавил, что подписал указ о вручении государственных наград членам прежнего состава кабинета министров.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил президента за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры были одобрены парламентариями. По его словам, основная задача правительства — выполнить новый указ по национальным целям развития страны. Мишустин добавил, что состав кабмина укрепился губернаторским корпусом и это позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами. Он подчеркнул, что правительство — это команда главы государства и она готова к выполнению всех поставленных задач.
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Эксперт оценил новый состав правительства России
11 мая, 21:53
Ранее во вторник Владимир Путин подписал указы о новом составе кабинета министров после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Глава государства назначил:
  • Дениса Мантурова — первым вице-премьером;
  • Виталия Савельева — вице-премьером, курирующим транспортную отрасль;
  • Дмитрия Патрушева — вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию;
  • Александра Новака — вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрия Григоренко — вице-премьером и руководителем аппарата правительства, курирующим финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
  • Дмитрия Чернышенко — вице-премьером, курирующим науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяну Голикову — вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марата Хуснуллина — вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие;
  • Алексея Оверчука — вице-премьером, ответственным за международные вопросы;
  • Юрия Трутнева — вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Посты в силовых ведомствах и МИД займут:
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Ушаков рассказал о запланированных международных поездках Путина
Вчера, 17:38
Другие члены нового правительства:
Кроме того, президент назначил директоров служб:
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине
18 марта, 13:00
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлександр НовакТатьяна ГоликоваМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала