https://ria.ru/20240514/putin-1945788525.html
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи - РИА Новости, 14.05.2024
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:34
2024-05-14T10:34
2024-05-14T10:34
китай
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Программой визита президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/signal-1945758628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, ли цян, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, В мире
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи
Путин обсудит с премьером Ли Цяном связи в экономической и гуманитарной сферах