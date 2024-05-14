https://ria.ru/20240514/putin-1945788525.html

Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи

Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи - РИА Новости, 14.05.2024

Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:34

2024-05-14T10:34

2024-05-14T10:34

китай

россия

ли цян

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805656_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_b5d0114925a45c55279b8704d8026a8b.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Программой визита президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/signal-1945758628.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, ли цян, владимир путин, в мире