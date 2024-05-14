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Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи - РИА Новости, 14.05.2024
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10:34 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/putin-1945788525.html
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи - РИА Новости, 14.05.2024
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:34
2024-05-14T10:34
китай
россия
ли цян
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Программой визита президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
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китай, россия, ли цян, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, В мире
Путин обсудит с Ли Цяном двусторонние связи

Путин обсудит с премьером Ли Цяном связи в экономической и гуманитарной сферах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, обсудит сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Программой визита президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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