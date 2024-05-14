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Красивые города на Волге
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:30 14.05.2024 (обновлено: 16:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/puteshestviya-1945605959.html
Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты
Красивые города на Волге
Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты
Искупаться, осмотреть старинные города, монастыри — летом на Волгу можно выбраться и на пару дней, и на уик-энд. Куда удобнее всего добираться из столицы и как... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:30
2024-05-14T16:21
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Искупаться, осмотреть старинные города, монастыри — летом на Волгу можно выбраться и на пару дней, и на уик-энд. Куда удобнее всего добираться из столицы и как провести незабываемые выходные на великой реке — в материале РИА Новости.ТверьНа "Ласточке" из Москвы — меньше двух часов. Билет — от 734 рублей. На автомобиле получится дольше.Достопримечательности начинаются прямо на вокзале: в императорских комнатах по дороге из Петербурга в Москву останавливались Николай I, Александр III, Николай II.Самый известный тверской музей — Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке по приказу Екатерины II на Соборной площади. Теперь тут картинная галерея. В экспозиции — работы Коровина, Шишкина, Врубеля, Левитана, а также царская мебель и посуда.Через Дворцовый сад — выход на набережную Михаила Ярославича.Теплоходы "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов" предлагают обзорную экскурсию по воде.Неподалеку, на месте разрушенного кремля — городской сад с аттракционами и кафе.На противоположном берегу — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками, Свято-Екатерининский женский монастырь, а также Музей тверского быта.Обязательно прогуляйтесь по пешеходной улице Трехсвятской, которую местные называют "Трехой". В каждом доме — кафе или сувенирная лавка.ЯрославльНа "Ласточке" — три часа, от 947 рублей. На автобусе гораздо дольше.Центр города со множеством старинных храмов находится под защитой ЮНЕСКО.Пройдитесь по парку "Стрелка", загляните в Успенский кафедральный собор — это недалеко от места, где Которосль впадает в Волгу.Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которая изображена на тысячной купюре, — единственный в России храм с 15 куполами (XVII век). Снаружи декорирован цветными изразцами, внутри — фрески.Именно в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре, два с лишним века назад нашли главный памятник древнерусской литературы — "Слово о полку Игореве". Тут теперь музей-заповедник. На звоннице — лучшая смотровая площадка города.Центральный пляж — на берегу Которосли. Вход в воду песчаный, есть волейбольная площадка. С Ярославской косы открывается вид на "Стрелку". Красиво и на Тверицком пляже.РыбинскНа поезде — пять с половиной часов с пересадкой в Ярославле. На автобусе примерно столько же.Рыбинск называют городом старинных вывесок. В 2017-м фолк-музыкант Митя Кузнецов предложил переделать всю рекламу в дореволюционном стиле. Очень органично смотрится на купеческих особняках, которых тут много.Смотровая площадка — на колокольне Спасо-Преображенского собора.На улице Крестовой — единственный в стране мемориальный музей легендарного флотоводца Федора Ушакова. Тут рассказывают о конструкции парусника, тактике боя и особенностях судового быта.Первый в России Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого — тоже в Рыбинске. В коллекции более полусотни экспонатов, регулярно проходят концерты.На Красной площади — частный музей игрушки "Новогодние истории". Местные купаются в Волге за городом, на более чистых пляжах Рыбинского водохранилища. Там мелкий песок, вокруг хвойные деревья. Многие отдыхают на островах. Один из самых популярных и близких — Юршинский.КостромаНа "Ласточке" — около пяти часов, билет — от 1,2 тысячи рублей. На автомобиле — по Ярославскому шоссе и федеральной трассе М-8 "Холмогоры" — те же пять часов.Кострому считают родиной Снегурочки. Иван Сусанин тоже отсюда. Памятник ему — недалеко от Торговых рядов.Из легендарного Ипатьевского монастыря на царство призывали основателя династии Романовых Михаила.Музей-заповедник "Костромская слобода" — один из старейших в стране. Здесь река Кострома впадает в Волгу. В экспозиции — образцы деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные со всей области.Можно посетить музеи сыра, моды Снегурочки, льна и бересты.Центральный парк на берегу Волги — любимое место отдыха горожан. Из беседки Островского, которую Эльдар Рязанов снял в "Жестоком романсе", открывается красивейший вид на реку.Неподалеку — Центральный пляж, а напротив — Заволжский. Оба песчаные, с кабинками для переодевания.Нижний НовгородНа "Ласточке" — четыре часа, билет — две тысячи рублей. Автобусом чуть дешевле, но на три часа дольше.Главные достопримечательности — кремль и набережная, которая протянулась на три с половиной километра вдоль Оки и Волги. Особенно красиво тут на закате, когда купола церквей отражаются в воде. С нескольких пристаней отходят прогулочные теплоходы — туристы любуются панорамой города.На улицах Большой Покровке, Рождественской — множество кафе и ресторанов.Организуют экскурсии на Горьковский автозавод (ГАЗ) и фабрику стеклянных елочных украшений "Ариель", созданную в 1936-м на базе артели "Детская игрушка".Погулять приятно по старинным купеческим кварталам — Трехсвятскому и Студеному.Летом местные купаются прямо в городе. Самые популярные пляжи — у Гребного канала, на Молитовском затоне и улице Фучика. Есть зоны отдыха в парках — Сормовском и 777-летия Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20240406/torzhok-1937711948.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, достопримечательности, москва, нижний новгород, кострома, ярославль, рыбинск, тверь, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть , отдых в россии
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, Москва, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Рыбинск, Тверь, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть , отдых в России
Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты

Эксперты назвали города на Волге, куда легко добраться из Москвы

© РИА Новости / Мария СеливановаНабережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь
Набережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
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Оглавление
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Искупаться, осмотреть старинные города, монастыри — летом на Волгу можно выбраться и на пару дней, и на уик-энд. Куда удобнее всего добираться из столицы и как провести незабываемые выходные на великой реке — в материале РИА Новости.

Тверь

© РИА Новости / Мария СеливановаПосадка на кораблик, курсирующий по Волге, в Твери
Посадка на кораблик, курсирующий по Волге в Твери - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Посадка на кораблик, курсирующий по Волге, в Твери
На "Ласточке" из Москвы — меньше двух часов. Билет — от 734 рублей. На автомобиле получится дольше.
Достопримечательности начинаются прямо на вокзале: в императорских комнатах по дороге из Петербурга в Москву останавливались Николай I, Александр III, Николай II.
Самый известный тверской музей — Императорский путевой дворец, построенный в XVIII веке по приказу Екатерины II на Соборной площади. Теперь тут картинная галерея. В экспозиции — работы Коровина, Шишкина, Врубеля, Левитана, а также царская мебель и посуда.
Через Дворцовый сад — выход на набережную Михаила Ярославича.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Вид на Императорский путевой дворец в Твери

Вид на императорский путевой дворец в Твери

Вид на Императорский путевой дворец в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаКолесо обозрения в городском саду Твери
Колесо обозрения в городском саду Твери
Колесо обозрения в городском саду Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери на бульваре Радищева

Памятник певцу Михаилу Кругу в твери на бульваре Радищева

Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери на бульваре Радищева

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

Здание кинотеатра Звезда в Твери - украшение набережной

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаТверь. Вид на улицу Трехсвятскую
Тверь. Вид на улицу Трехсвятскую
Тверь. Вид на улицу Трехсвятскую
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

В саду тверского Путевого дворца

В саду тверского путевого дворца

В саду тверского Путевого дворца

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на набережную Афанасия Никитина в Твери
Вид на набережную Афанасия Никитина в Твери
Вид на набережную Афанасия Никитина в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7

Вид на Императорский путевой дворец в Твери

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 7
Колесо обозрения в городском саду Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7

Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери на бульваре Радищева

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7

Здание кинотеатра "Звезда" в Твери — украшение набережной

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
Тверь. Вид на улицу Трехсвятскую
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7

В саду тверского Путевого дворца

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
Вид на набережную Афанасия Никитина в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Теплоходы "Лиза Чайкина" и "Владимир Ершов" предлагают обзорную экскурсию по воде.
Неподалеку, на месте разрушенного кремля — городской сад с аттракционами и кафе.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

Тверь. Один из самых популярных сувениров - мармелад с добавками

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаТверь. Сувенирные кружки
Тверь. Сувенирные кружки
Тверь. Сувенирные кружки
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаПамятник Афанасию Никитину в Твери
Памятник Афанасию Никитину в Твери
Памятник Афанасию Никитину в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3

Тверь. Один из самых популярных сувениров — мармелад с добавками

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Тверь. Сувенирные кружки
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Памятник Афанасию Никитину в Твери
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
На противоположном берегу — большой городской пляж с детскими и спортивными площадками, Свято-Екатерининский женский монастырь, а также Музей тверского быта.
Обязательно прогуляйтесь по пешеходной улице Трехсвятской, которую местные называют "Трехой". В каждом доме — кафе или сувенирная лавка.

Ярославль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на "Стрелку" у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на "Стрелку" у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
На "Ласточке" — три часа, от 947 рублей. На автобусе гораздо дольше.
Центр города со множеством старинных храмов находится под защитой ЮНЕСКО.
Пройдитесь по парку "Стрелка", загляните в Успенский кафедральный собор — это недалеко от места, где Которосль впадает в Волгу.
© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаЯрославль. Речной вокзал
Речной вокзал
Ярославль. Речной вокзал
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
1 из 8
© Фото : Светлана Давыдова

Храм Иоанна Предтечи (он нарисован на тысячной купюре)

Храм Иоанна Предтечи (он нарисован на 1000 купюре)

Храм Иоанна Предтечи (он нарисован на тысячной купюре)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваТерритория Спасо-Преображенского монастыря
Территория Спасо-Преображенского монастыря
Территория Спасо-Преображенского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваТуристы на яхте
Туристы на яхте
Туристы на яхте
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваПервый русский драматический театр им. Волкова
Первый русский драматический театр им. Волкова
Первый русский драматический театр им. Волкова
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8
© Фото : Светлана ДавыдоваЯрославль
Ярославль
Ярославль
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Ярославль. Здание фабрики "Красный Перекоп"

Ярославль. Здание фабрики Красный Перекоп

Ярославль. Здание фабрики "Красный Перекоп"

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Ярославль. Шоу-макет "Золотое кольцо России"

Ярославль. Шоу-макет Золотое кольцо России

Ярославль. Шоу-макет "Золотое кольцо России"

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Ярославль. Речной вокзал
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
1 из 8

Храм Иоанна Предтечи (он нарисован на тысячной купюре)

© Фото : Светлана Давыдова
2 из 8
Территория Спасо-Преображенского монастыря
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 8
Туристы на яхте
© Фото : Светлана Давыдова
4 из 8
Первый русский драматический театр им. Волкова
© Фото : Светлана Давыдова
5 из 8
Ярославль
© Фото : Светлана Давыдова
6 из 8

Ярославль. Здание фабрики "Красный Перекоп"

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8

Ярославль. Шоу-макет "Золотое кольцо России"

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, которая изображена на тысячной купюре, — единственный в России храм с 15 куполами (XVII век). Снаружи декорирован цветными изразцами, внутри — фрески.
Именно в Ярославле, в Спасо-Преображенском монастыре, два с лишним века назад нашли главный памятник древнерусской литературы — "Слово о полку Игореве". Тут теперь музей-заповедник. На звоннице — лучшая смотровая площадка города.
Центральный пляж — на берегу Которосли. Вход в воду песчаный, есть волейбольная площадка. С Ярославской косы открывается вид на "Стрелку". Красиво и на Тверицком пляже.

Рыбинск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк#ОткрываяРоссию. Рыбинск
#ОткрываяРоссию. Рыбинск - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
#ОткрываяРоссию. Рыбинск
На поезде — пять с половиной часов с пересадкой в Ярославле. На автобусе примерно столько же.
Рыбинск называют городом старинных вывесок. В 2017-м фолк-музыкант Митя Кузнецов предложил переделать всю рекламу в дореволюционном стиле. Очень органично смотрится на купеческих особняках, которых тут много.
Смотровая площадка — на колокольне Спасо-Преображенского собора.
На улице Крестовой — единственный в стране мемориальный музей легендарного флотоводца Федора Ушакова. Тут рассказывают о конструкции парусника, тактике боя и особенностях судового быта.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область

Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область

Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 10
© Фото : Александр НикулинРыбинск
Рыбинск
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
2 из 10
© Фото : Александр НикулинРыбинск
Рыбинск
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
3 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаДома в центре Рыбинска
Дома в центре Рыбинска
Дома в центре Рыбинска
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
© Фото : Александр НикулинРыбинск
Рыбинск
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
5 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаРыбинск
Рыбинск
Рыбинск
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10
© РИА Новости / Мария СеливановаРыбинск. Морской музей
Рыбинск. Морской музей
Рыбинск. Морской музей
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10
© Фото : Дмитрий Кустарниченко

В Музее-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого, Рыбинск

В Музее-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого, город Рыбинск

В Музее-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого, Рыбинск

© Фото : Дмитрий Кустарниченко
8 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рыбинск. Основательница музея "Новогодние истории" Юлия Панова

Рыбинск. Основатель музей Новогодние истории Юлия Панова

Рыбинск. Основательница музея "Новогодние истории" Юлия Панова

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Вид на историческую часть Рыбинска и Волгу во время заката, Ярославская область

Вид на историческую часть Рыбинска и Волгу во время заката, Ярославская область

Вид на историческую часть Рыбинска и Волгу во время заката, Ярославская область

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 10

Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 10
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
2 из 10
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
3 из 10
Дома в центре Рыбинска
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
Рыбинск
© Фото : Александр Никулин
5 из 10
Рыбинск
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10
Рыбинск. Морской музей
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10

В Музее-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого, Рыбинск

© Фото : Дмитрий Кустарниченко
8 из 10

Рыбинск. Основательница музея "Новогодние истории" Юлия Панова

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10

Вид на историческую часть Рыбинска и Волгу во время заката, Ярославская область

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 10
Первый в России Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого — тоже в Рыбинске. В коллекции более полусотни экспонатов, регулярно проходят концерты.
На Красной площади — частный музей игрушки "Новогодние истории". Местные купаются в Волге за городом, на более чистых пляжах Рыбинского водохранилища. Там мелкий песок, вокруг хвойные деревья. Многие отдыхают на островах. Один из самых популярных и близких — Юршинский.

Кострома

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеплоход плывет по Волге у Костромы
Теплоход плывет по Волге в Костроме - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Теплоход плывет по Волге у Костромы
На "Ласточке" — около пяти часов, билет — от 1,2 тысячи рублей. На автомобиле — по Ярославскому шоссе и федеральной трассе М-8 "Холмогоры" — те же пять часов.
Кострому считают родиной Снегурочки. Иван Сусанин тоже отсюда. Памятник ему — недалеко от Торговых рядов.
Из легендарного Ипатьевского монастыря на царство призывали основателя династии Романовых Михаила.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожарная каланча в Костроме
Пожарная каланча в Костроме
Пожарная каланча в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Посетители гуляют на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме. Один из старейших музеев России под открытым небом хранит памятники деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные из разных районов Костромской области

Посетители гуляют на территории музея деревянного зодчества Костромская слобода в Костроме

Посетители гуляют на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме. Один из старейших музеев России под открытым небом хранит памятники деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные из разных районов Костромской области

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Девушка демонстрирует кокошник, изготовленный мастером Еленой Серовой, во время фотосессии на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме

Девушка демонстрирует кокошник, изготовленный мастером Еленой Серовой, во время фотосессии на территории музея деревянного зодчества Костромская слобода в Костроме

Девушка демонстрирует кокошник, изготовленный мастером Еленой Серовой, во время фотосессии на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Сырная корзина в Музее сыра в Костроме

Сырная корзина в Музее сыра в Костроме

Сырная корзина в Музее сыра в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
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5 из 6
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Памятник В. И. Ленину и колокольня храма Спаса в Торговых рядах в Костроме

Памятник В.И. Ленину и колокольня храма Спаса в Торговых рядах в Костроме

Памятник В. И. Ленину и колокольня храма Спаса в Торговых рядах в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 6

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 6
Пожарная каланча в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 6

Посетители гуляют на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме. Один из старейших музеев России под открытым небом хранит памятники деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные из разных районов Костромской области

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка демонстрирует кокошник, изготовленный мастером Еленой Серовой, во время фотосессии на территории музея деревянного зодчества "Костромская слобода" в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сырная корзина в Музее сыра в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник В. И. Ленину и колокольня храма Спаса в Торговых рядах в Костроме

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Музей-заповедник "Костромская слобода" — один из старейших в стране. Здесь река Кострома впадает в Волгу. В экспозиции — образцы деревянного зодчества XVIII–XX веков, привезенные со всей области.
Можно посетить музеи сыра, моды Снегурочки, льна и бересты.
Центральный парк на берегу Волги — любимое место отдыха горожан. Из беседки Островского, которую Эльдар Рязанов снял в "Жестоком романсе", открывается красивейший вид на реку.
Неподалеку — Центральный пляж, а напротив — Заволжский. Оба песчаные, с кабинками для переодевания.

Нижний Новгород

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРечной вокзал в Нижнем Новгороде
Речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Речной вокзал в Нижнем Новгороде
На "Ласточке" — четыре часа, билет — две тысячи рублей. Автобусом чуть дешевле, но на три часа дольше.
Главные достопримечательности — кремль и набережная, которая протянулась на три с половиной километра вдоль Оки и Волги. Особенно красиво тут на закате, когда купола церквей отражаются в воде. С нескольких пристаней отходят прогулочные теплоходы — туристы любуются панорамой города.
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Главный дом Нижегородской ярмарки, построенный в 1890-х годах. Является визитной карточкой Нижнего Новгорода

Главный дом Нижегородской ярмарки, построенный в 1890-х годах. Является визитной карточкой Нижнего Новгорода

Главный дом Нижегородской ярмарки, построенный в 1890-х годах. Является визитной карточкой Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБлаговещенский монастырь в Нижнем Новгороде, основанный в XIII веке на берегу Оки
Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде, основанный в XIII веке на берегу Оки
Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде, основанный в XIII веке на берегу Оки
© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Кабинка Нижегородской канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором. Основное назначение переправы — обеспечить альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Является уникальным инженерным сооружением: пролет канатной дороги над водной поверхностью (861,21 метра) — крупнейший не только в России, но и в Европе

Кабинка нижегородской канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором

Кабинка Нижегородской канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором. Основное назначение переправы — обеспечить альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Является уникальным инженерным сооружением: пролет канатной дороги над водной поверхностью (861,21 метра) — крупнейший не только в России, но и в Европе

© РИА Новости / Владимир Песня
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3 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Рождественская улица в Нижнем Новгороде

Рождественская улица в Нижнем Новгороде

Рождественская улица в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде — главная улица города. До 1917 года считалась дворянской

Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде - главная улица города

Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде — главная улица города. До 1917 года считалась дворянской

© РИА Новости / Владимир Песня
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5 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. На дальнем плане — стадион "Нижний Новгород" и Александро-Невский собор

Нижний Новгород

Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. На дальнем плане — стадион "Нижний Новгород" и Александро-Невский собор

© РИА Новости / Владимир Песня
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6 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Скульптура "Олень" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Скульптура Олень на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Скульптура "Олень" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
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7 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Памятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Памятник-катер Герой на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Памятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Александро-Невский собор и стадион "Нижний Новгород" на Стрелке, месте слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде

Александро-Невский собор и стадион Нижний Новгород на Стрелке, месте слияния рек Оки и Волги в Нижнем Новгороде

Александро-Невский собор и стадион "Нижний Новгород" на Стрелке, месте слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
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9 из 9

Главный дом Нижегородской ярмарки, построенный в 1890-х годах. Является визитной карточкой Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 9
Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде, основанный в XIII веке на берегу Оки
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 9

Кабинка Нижегородской канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором. Основное назначение переправы — обеспечить альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Является уникальным инженерным сооружением: пролет канатной дороги над водной поверхностью (861,21 метра) — крупнейший не только в России, но и в Европе

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 9

Рождественская улица в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
4 из 9

Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде — главная улица города. До 1917 года считалась дворянской

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
5 из 9

Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. На дальнем плане — стадион "Нижний Новгород" и Александро-Невский собор

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
6 из 9

Скульптура "Олень" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
7 из 9

Памятник-катер "Герой" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
8 из 9

Александро-Невский собор и стадион "Нижний Новгород" на Стрелке, месте слияния Оки и Волги в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Песня
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9 из 9
На улицах Большой Покровке, Рождественской — множество кафе и ресторанов.
Организуют экскурсии на Горьковский автозавод (ГАЗ) и фабрику стеклянных елочных украшений "Ариель", созданную в 1936-м на базе артели "Детская игрушка".
Погулять приятно по старинным купеческим кварталам — Трехсвятскому и Студеному.
Летом местные купаются прямо в городе. Самые популярные пляжи — у Гребного канала, на Молитовском затоне и улице Фучика. Есть зоны отдыха в парках — Сормовском и 777-летия Нижнего Новгорода.
Вид на храм в Торжке - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Торжок и не только: чего не хватает известным древнерусским городам
6 апреля, 08:00
 
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