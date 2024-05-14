Названы самые дешевые зарубежные направления для летнего отдыха россиян
РСТ: Абхазия – самое дешевое зарубежное направление для летнего отдыха россиян
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Определены недорогие страны для летнего отдыха россиян, сообщает РСТ.
Самым бюджетным заграничным направлением на лето стала Абхазия. Сейчас поездка в среднем стоит 146 тысяч рублей на двоих. Египет дороже — в среднем 210 тысяч, ОАЭ — 229 тысяч рублей. "Замыкают рейтинг Шри-Ланка и Таиланд со средними чеками в 237 тысяч и 252 тысячи рублей соответственно", — рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
В тройку самых дорогих стран для отдыха россиян в высокий сезон, по информации агрегатора, вошли Индонезия, Мальдивы и Куба. "Средний чек в Индонезию составляет 446 тысяч рублей на двоих. На втором месте Мальдивы — 407 тысяч рублей. Куба — третья в списке: путешествие на Карибы обойдется в среднем в 318 тысяч рублей", — делится цифрами Козырев.
Абхазия — самое дешевое массовое зарубежное направление и у "Интуриста", говорит директор по связям с общественностью Дарья Домостроева. "На стоимость влияет внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно цены на 20-30 процентов ниже, чем в Олимпийской столице. К тому же можно путешествовать без загранпаспорта, расплачиваться рублями и полноценно пользоваться картой "Мир".
Египет — третий в рейтинге бюджетных пляжных маршрутов. "Пакетный отдых здесь все-таки дороже, чем в Турции, потому что россияне редко бронируют отели ниже "четверки". При этом на турецких курортах Фетхие, Даламан, Мармарис гостиницы категории три звезды составляют основу", — отметили в "Интуристе".
Большую конкуренцию Турции летом составляют ОАЭ. "Здесь в это время низкий сезон, многие отели дают хорошие скидки, что в сочетании с разнообразной перевозкой делает направление также одним из наиболее выгодных", — пояснила эксперт.
Дорогими местами для отдыха можно назвать все направления, куда лететь более шести часов. "Стоимость перелета съедает большую часть турпакета. Мальдивы на прямых рейсах – примерно 380 тысяч рублей на двоих, что недорого, на стыковочных – траты выше. Дорогая Мексика, а также все карибские направления, где стоимость пакета на двоих стартует от шести тысяч долларов. Туры в Доминикану и Бали тоже небюджетный — из-за отсутствия прямого перелета", — рассказала Домостроева.
Директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская напомнила, что и в недорогой Абхазии есть отели, где отдых обойдется больше полумиллиона рублей за неделю с перелетом из Москвы в Сочи. Огромный разброс цен на размещение и в Турции. "Там нижняя планка составляет 90 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом, верхняя — 4,5 миллиона рублей при размещении на вилле", — пояснила она.