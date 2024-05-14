https://ria.ru/20240514/propala-1945939220.html

В Ульяновской области пропала 12-летняя девочка

В Ульяновской области пропала 12-летняя девочка - РИА Новости, 14.05.2024

В Ульяновской области пропала 12-летняя девочка

Двенадцатилетняя девочка пропала в селе Славкино Ульяновской области, в поисках, которые идут двое суток, участвуют более 300 человек, задействованы... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:05

2024-05-14T17:05

2024-05-14T17:05

происшествия

ульяновская область

россия

николаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 14 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двенадцатилетняя девочка пропала в селе Славкино Ульяновской области, в поисках, которые идут двое суток, участвуют более 300 человек, задействованы квадрокоптеры и вертолет, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. "От родителя поступило сообщение о пропаже 12-летнего ребенка 12 мая около 16.00 (15.00 мск). Полицией приняты меры к розыску, в настоящее время весь личный состав ОМВД России по Николаевскому району и близлежащих райотделов, аппарата УМВД по Ульяновской области проводят поисковые мероприятия совместно с волонтерами, с МЧС, смежными службами. Применяется квадрокоптеры, а также частный вертолет, кинологические службы привлечены к розыску ребенка... В общей сложности ищут более 300 человек", - сказал собеседник агентства. Как сообщается на странице отряда "ЛизаАлерт" в Ульяновской области в соцсети "ВКонтакте", добровольцы выполняют задачи по патрулированию дорог и улиц ближайших населенных пунктов, осмотру полей и участков леса. "К поиску был привлечен кинологический расчет, на задачи по осмотру местности с применением тепловизора вылетел оператор БПЛА. На данный момент в поиске Яны уже приняли участие... добровольцы поискового-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Ульяновской, Самарской и Пензенской областей, а также республики Мордовия, сотрудники полиции, МЧС и неравнодушные местные жители города Ульяновск, села Славкино и ближайших к нему населенных пунктов. По поиску отработано более 80 задач, общая протяженность треков, записанных пешими группами и автомобильными экипажами составляет более 650 километров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место готовится выезд команды специалистов из Москвы. "Несмотря на значительную удаленность от крупных городов, в штаб продолжают прибывать добровольцы, новые группы уходят на задачи... Штаб работает круглосуточно", - добавили в отряде.

https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html

https://ria.ru/20231010/magadan-1901747342.html

ульяновская область

россия

николаевский район

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происшествия, ульяновская область, россия, николаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)