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В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком - РИА Новости, 14.05.2024
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Культура
 
21:20 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/premera-1946003375.html
В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком
В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком - РИА Новости, 14.05.2024
В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком
Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:20
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технологии
федор бондарчук
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "Это большая премьера для онлайн-кинотеатра Okko… Мы понимаем, что драма в разы интереснее и собирает больше зрителей, если она действительно увлекательна, поднимаем важные вопросы и дает ответы", - сказал перед премьерой продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Режиссером сериала стал Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев. "Мы снимали про людей, которые как-то оступились, опустились, стали жертвами. Это некий фильм-диалог про этих людей с помощью специалиста-психотерапевта", - отметил режиссер Эген. В проекте, кроме исполнившего главную роль Федора Бондарчука, также сыграли Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова. По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков на 15 дней. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.
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технологии, федор бондарчук, сергей гармаш, юлия волкова, москва
Культура, Технологии, Федор Бондарчук, Сергей Гармаш, Юлия Волкова, Москва
В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком

В "Октябре" прошла премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком

© Фото : предоставлено пресс-службой OkkoНа съемках сериала "Калимба"
На съемках сериала Калимба - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Okko
На съемках сериала "Калимба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Это большая премьера для онлайн-кинотеатра Okko… Мы понимаем, что драма в разы интереснее и собирает больше зрителей, если она действительно увлекательна, поднимаем важные вопросы и дает ответы", - сказал перед премьерой продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Кадр из сериала "Калимба"
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Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
6 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Режиссером сериала стал Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев.
«
"Мы снимали про людей, которые как-то оступились, опустились, стали жертвами. Это некий фильм-диалог про этих людей с помощью специалиста-психотерапевта", - отметил режиссер Эген.
В проекте, кроме исполнившего главную роль Федора Бондарчука, также сыграли Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова.
По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков на 15 дней. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.
На съемках сериала Александр I - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Полтора часа грима и ровная спина: как снимают сериал об эпохе Александра I
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КультураТехнологииФедор БондарчукСергей ГармашЮлия ВолковаМосква
 
 
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