https://ria.ru/20240514/premera-1946003375.html

В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком

В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком - РИА Новости, 14.05.2024

В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком

Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:20

2024-05-14T21:20

2024-05-14T21:20

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технологии

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сергей гармаш

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости. "Это большая премьера для онлайн-кинотеатра Okko… Мы понимаем, что драма в разы интереснее и собирает больше зрителей, если она действительно увлекательна, поднимаем важные вопросы и дает ответы", - сказал перед премьерой продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Режиссером сериала стал Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев. "Мы снимали про людей, которые как-то оступились, опустились, стали жертвами. Это некий фильм-диалог про этих людей с помощью специалиста-психотерапевта", - отметил режиссер Эген. В проекте, кроме исполнившего главную роль Федора Бондарчука, также сыграли Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова. По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков на 15 дней. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.

https://ria.ru/20240211/serial-1925723147.html

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технологии, федор бондарчук, сергей гармаш, юлия волкова, москва