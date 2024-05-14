В Москве прошла премьера триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком
В "Октябре" прошла премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком
© Фото : предоставлено пресс-службой OkkoНа съемках сериала "Калимба"
© Фото : предоставлено пресс-службой Okko
На съемках сериала "Калимба". Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Светская премьера психологического триллера "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли состоялась в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
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"Это большая премьера для онлайн-кинотеатра Okko… Мы понимаем, что драма в разы интереснее и собирает больше зрителей, если она действительно увлекательна, поднимаем важные вопросы и дает ответы", - сказал перед премьерой продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
7 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
1 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
2 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
3 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
4 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
5 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
6 из 7
Кадр из сериала "Калимба"
© Okko (2024)
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Режиссером сериала стал Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев.
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"Мы снимали про людей, которые как-то оступились, опустились, стали жертвами. Это некий фильм-диалог про этих людей с помощью специалиста-психотерапевта", - отметил режиссер Эген.
В проекте, кроме исполнившего главную роль Федора Бондарчука, также сыграли Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова.
По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков на 15 дней. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.