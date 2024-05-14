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Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр
Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр - РИА Новости, 14.05.2024
Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр
Жители дома в Белгороде, на крыше которого нашли подозрительный предмет, возвращаются в квартиры, им ничего не угрожает, сообщил мэр Валентин Демидов в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:49
2024-05-14T18:49
2024-05-14T19:03
происшествия
белгород
валентин демидов
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жители дома в Белгороде, на крыше которого нашли подозрительный предмет, возвращаются в квартиры, им ничего не угрожает, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.Ранее мэр Валентин Демидов сообщил, что на крыше многоквартирного дома в Белгороде был найден подозрительный предмет. Жителей эвакуировали в целях безопасности. На месте работали оперативные службы. "Проверка завершена. Безопасности жителей ничего не угрожает. Люди возвращаются в свои квартиры", - написал Демидов.
https://ria.ru/20240514/belgorod-1945943970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, валентин демидов
Происшествия, Белгород, Валентин Демидов, Специальная военная операция на Украине
Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр
Демидов: опасности для жителей дома, где нашли подозрительный предмет, нет