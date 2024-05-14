https://ria.ru/20240514/predmet-1945978027.html

Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр

Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр - РИА Новости, 14.05.2024

Подозрительный предмет на крыше дома в Белгороде неопасен, заявил мэр

Жители дома в Белгороде, на крыше которого нашли подозрительный предмет, возвращаются в квартиры, им ничего не угрожает, сообщил мэр Валентин Демидов в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:49

2024-05-14T18:49

2024-05-14T19:03

происшествия

белгород

валентин демидов

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Жители дома в Белгороде, на крыше которого нашли подозрительный предмет, возвращаются в квартиры, им ничего не угрожает, сообщил мэр Валентин Демидов в Telegram-канале.Ранее мэр Валентин Демидов сообщил, что на крыше многоквартирного дома в Белгороде был найден подозрительный предмет. Жителей эвакуировали в целях безопасности. На месте работали оперативные службы. "Проверка завершена. Безопасности жителей ничего не угрожает. Люди возвращаются в свои квартиры", - написал Демидов.

https://ria.ru/20240514/belgorod-1945943970.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, валентин демидов