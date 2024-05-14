https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945875208.html

Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными

Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными - РИА Новости, 14.05.2024

Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными

Все кандидатуры на посты глав министерств "силового блока", которые представил президент РФ Владимир Путин, оказались очень достойными, заявила председатель... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:28

2024-05-14T14:28

2024-05-14T14:28

политика

россия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Все кандидатуры на посты глав министерств "силового блока", которые представил президент РФ Владимир Путин, оказались очень достойными, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вчера прошли содержательные консультации в профильных комитетах Совета Федерации, и мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные, профессиональные, способные решать самые сложные задачи, что они неоднократно подтверждали на деле", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совфеда. Она отметила, что, несмотря на переходный период, кабмин уже начал работу над реализацией стратегических целей, обозначенных Путиным в "новом "майском" указе". "На контроле у кабинета министров свыше сотни поручений. По каждому из них мы активно взаимодействуем с коллегами. Будем развивать сотрудничество в таком же деловом взаимоуважительном ключе, который сложился между Советом Федерации и кабинетом министров. От руководителей всех уровней люди ждут ответственной, качественной и результативной работы", - подчеркнула парламентарий. Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ. К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии