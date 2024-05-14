https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945875208.html
Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными
Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными - РИА Новости, 14.05.2024
Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными
Все кандидатуры на посты глав министерств "силового блока", которые представил президент РФ Владимир Путин, оказались очень достойными, заявила председатель... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:28
2024-05-14T14:28
2024-05-14T14:28
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Все кандидатуры на посты глав министерств "силового блока", которые представил президент РФ Владимир Путин, оказались очень достойными, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вчера прошли содержательные консультации в профильных комитетах Совета Федерации, и мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные, профессиональные, способные решать самые сложные задачи, что они неоднократно подтверждали на деле", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совфеда. Она отметила, что, несмотря на переходный период, кабмин уже начал работу над реализацией стратегических целей, обозначенных Путиным в "новом "майском" указе". "На контроле у кабинета министров свыше сотни поручений. По каждому из них мы активно взаимодействуем с коллегами. Будем развивать сотрудничество в таком же деловом взаимоуважительном ключе, который сложился между Советом Федерации и кабинетом министров. От руководителей всех уровней люди ждут ответственной, качественной и результативной работы", - подчеркнула парламентарий. Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации. Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ. К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - главы МЧС, Сергея Лаврова - главы МИД, Константина Чуйченко - главы Минюста, Сергея Нарышкина - директора СВР, Александра Бортникова - директора ФСБ, Виктора Золотова - директора Росгвардии, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Назначение нового состава правительства России
Матвиенко назвала кандидатуры на посты в силовом блоке очень достойными
Матвиенко: Путин представил очень достойные кандидатуры в силовой блок
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Все кандидатуры на посты глав министерств "силового блока", которые представил президент РФ Владимир Путин, оказались очень достойными, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Вчера прошли содержательные консультации в профильных комитетах Совета Федерации, и мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, опытные, профессиональные, способные решать самые сложные задачи, что они неоднократно подтверждали на деле", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.
Она отметила, что, несмотря на переходный период, кабмин уже начал работу над реализацией стратегических целей, обозначенных Путиным в "новом "майском" указе".
"На контроле у кабинета министров свыше сотни поручений. По каждому из них мы активно взаимодействуем с коллегами. Будем развивать сотрудничество в таком же деловом взаимоуважительном ключе, который сложился между Советом Федерации и кабинетом министров. От руководителей всех уровней люди ждут ответственной, качественной и результативной работы", - подчеркнула парламентарий.
Совфед в ходе пленарного заседания во вторник завершает двухдневные консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств и спецслужб, по итогам обсуждения будет принято соответствующее постановление, информация направлена президенту РФ.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции РФ, председателя правительства, его заместителей и министров утверждает Госдума
, а руководителей МВД, МЧС
, Минобороны, МИД и Минюста президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
Ранее в пресс-службе Совета Федерации сообщили, что президент РФ Владимир Путин внес в палату кандидатуры на соответствующие должности. Почти все прежние главы министерств сохранили посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложена кандидатура Андрея Белоусова
, ранее занимавшего должность первого вице-премьера РФ.
К консультациям также были предложены кандидатуры Владимира Колокольцева
на должность главы МВД, Александра Куренкова
- главы МЧС, Сергея Лаврова
- главы МИД, Константина Чуйченко
- главы Минюста, Сергея Нарышкина
- директора СВР
, Александра Бортникова
- директора ФСБ
, Виктора Золотова
- директора Росгвардии
, Дмитрия Кочнева – директора ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.