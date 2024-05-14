Рейтинг@Mail.ru
Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.05.2024 (обновлено: 15:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/polsha-1945889241.html
Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов
Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов - РИА Новости, 14.05.2024
Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов
Польша не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС "Пакта о миграции", заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:03
2024-05-14T15:31
польша
евросоюз
в мире
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_1c512bee7a2808c130a36f1ce0dd1a5b.jpg
ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польша не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС "Пакта о миграции", заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск."Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", - сказал Туск.Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции"."Польша, министр представляющий мое правительство. голосовал против миграционного пакта", - сказал он.Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте о миграции" вело предыдущее правительство Польши.Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html
https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869067969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00b04c7e2b72bab88bfe032e2872248c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, евросоюз, в мире, дональд туск
Польша, Евросоюз, В мире, Дональд Туск
Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов

Польша не примет нелегалов по принятому советом ЕС "Пакту о миграции"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтарый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польша не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС "Пакта о миграции", заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", - сказал Туск.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября 2023, 08:00
Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции".
"Польша, министр представляющий мое правительство. голосовал против миграционного пакта", - сказал он.
Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте о миграции" вело предыдущее правительство Польши.
Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу
6 октября 2023, 16:09
В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.
Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.
Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.
Ветряная электростанция в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Европу накрыла новая бедность
14 марта, 08:00
 
ПольшаЕвросоюзВ миреДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала