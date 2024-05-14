https://ria.ru/20240514/polsha-1945889241.html

Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов

Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов - РИА Новости, 14.05.2024

Польша отказалась принимать нелегальных мигрантов

Польша не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС "Пакта о миграции", заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:03

2024-05-14T15:03

2024-05-14T15:31

польша

евросоюз

в мире

дональд туск

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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Польша не примет нелегальных мигрантов в рамках принятого Советом ЕС "Пакта о миграции", заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск."Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии", - сказал Туск.Премьер уточнил, что Польша голосовала против "Пакта и миграции"."Польша, министр представляющий мое правительство. голосовал против миграционного пакта", - сказал он.Туск также сослался на то, что переговоры о "Пакте о миграции" вело предыдущее правительство Польши.Во вторник ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. У стран сообщества теперь будет еще два года на его внедрение в национальные системы.В феврале этого года постпреды стран ЕС согласовали компромиссный вариант этого закона.Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщала, что почти 60 тысяч нелегальных мигрантов погибли за последние десять лет, пытаясь попасть в более благополучные страны незаконными путями.Йоханссон также отмечала, что ежегодная прибыль преступных группировок, перевозящих мигрантов, составляет до 6 миллиардов евро. Она признала ухудшение ситуации, поскольку организация криминальных сетей улучшается, а сами контрабандисты используют современные технологии для своей деятельности. В связи с этим еврокомиссар призвала желающих оказаться в другой стране не связываться с такими группировками, а мировое сообщество - объединить усилия для пресечения нелегальной миграции.Среди предлагаемых мер для остановки потока мигрантов - ужесточение наказания для контрабандистов, которым будет грозить 10 лет лишения свободы и 15 лет - в случае гибели людей, заявляла Йоханссон.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, евросоюз, в мире, дональд туск