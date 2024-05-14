https://ria.ru/20240514/polsha-1945874295.html

Дуда выступил за создание комиссии по "российскому влиянию"

Дуда выступил за создание комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 14.05.2024

Дуда выступил за создание комиссии по "российскому влиянию"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает за создание комиссии по "российскому влиянию". РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:25

2024-05-14T14:25

2024-05-14T14:25

в мире

польша

белоруссия

россия

анджей дуда

дональд туск

томаш шмидт (судья)

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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступает за создание комиссии по "российскому влиянию". С идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Спикер же сейма Шимон Холовня выступи против создания такой комиссии, заявив, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. "Ни для кого не является тайной, что я всегда был сторонником создания такой комиссии. Я только удивляюсь, что господин премьер Туск неожиданно стал вдруг сторонником создания такой комиссии, хотя ранее его политический лагерь и он сам против этой комиссии протестовали и до такой степени, что даже организовывали уличные протесты", - заявил Дуда журналистам. Он считает, что в комиссию должны войти представители разных политических сил. "Я надеюсь, что когда такая комиссия появится, а я повторю еще раз, что очень хотел бы, чтобы она появилась, что это будут объективные эксперты и в любом случае, чтобы дебаты в этой комиссии могли быть объективными", - сказал польский президент. "Пусть это будут эксперты, назначенные различными сторонами политической сцены", - добавил он. Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007 – 2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.

https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html

https://ria.ru/20240408/duda-1938596613.html

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в мире, польша, белоруссия, россия, анджей дуда, дональд туск, томаш шмидт (судья)