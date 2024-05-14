https://ria.ru/20240514/polsha-1945832116.html

В Польше обвинили иностранные спецслужбы в череде поджогов

В Польше обвинили иностранные спецслужбы в череде поджогов - РИА Новости, 14.05.2024

В Польше обвинили иностранные спецслужбы в череде поджогов

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в эфире TVN заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:31

2024-05-14T12:31

2024-05-14T14:34

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польша

хельсинки

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ВАРШАВА, 14 мая – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в эфире TVN заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране. В последние дни в Польше случились несколько крупных пожаров – сгорел крупный торговый центр, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был крупный пожар на свалке химических отходов. "Конечно, это должно вызывать подозрения. Тем более что это не только пожары в Польше. Под Хельсинки в Финляндии также несколько пожаров, и тамошние службы уже сигнализируют, что это вдохновлено "призывом" в социальных сетях, который среди молодежи таким вирусным методом распространяется", – сказал Севера в эфире телеканала TVN. Он уже считает происходящее элементом "когнитивной войны". "То, что мы не знаем, имеем ли мы дело с естественным ходом событий или с инспирацией спецслужб, например, в социальных сетях, является элементом когнитивной войны", - сказал грава Бюро национальной безопасности. Он напомнил, что пожарная служба ежегодно проводит полмиллиона спасательных акций, 20% из которых – это борьба с пожарами. "100 тысяч пожаров только на территории Польши в год, 300 пожаров в день. Достаточно, чтобы два были инспирированы спецслужбами, и мы будем каждый раз оглядываться и при каждом пожаре будем подозревать потенциальный эффект деятельности служб", - сказал Севера.Президент Польши Анджей Дуда также не исключает, что пожары вспыхивают в Польше не случайно."В последние два или три дня мы столкнулись с пятью или шестью серьезными пожарами в разных местах Польши. Трудно не иметь подозрений, опасений, что эти пожары могут не иметь случайного характера, что это могут быть поджоги, а по сути, может быть так, что это попытка дестабилизации ситуации в Польше", - сказал Дуда журналистам."Конечно, эти дела должны быть расследованы, она уже расследуются соответствующими органами, и мы спокойно ждем результатов", - добавил он.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945361249.html

https://ria.ru/20240510/polsha-1945147667.html

польша

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в мире, польша, хельсинки