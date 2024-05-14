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Путин переназначил семерых полпредов президента - РИА Новости, 14.05.2024
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10:58 14.05.2024 (обновлено: 11:47 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/polpredy-1945793878.html
Путин переназначил семерых полпредов президента
Путин переназначил семерых полпредов президента - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил семерых полпредов президента
Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T10:58
2024-05-14T11:47
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, сообщается на сайте Кремля."Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителемпПрезидента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин переназначил семерых полпредов президента

Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, сообщается на сайте Кремля.
"Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителемпПрезидента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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