Путин переназначил семерых полпредов президента
Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, сообщается на сайте Кремля.
"Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителемпПрезидента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.