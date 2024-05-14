https://ria.ru/20240514/polpredy-1945793878.html

Путин переназначил семерых полпредов президента

Путин переназначил семерых полпредов президента - РИА Новости, 14.05.2024

Путин переназначил семерых полпредов президента

Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T10:58

2024-05-14T10:58

2024-05-14T11:47

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, сообщается на сайте Кремля."Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе; Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителемпПрезидента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе; Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе; Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/putin-1945808268.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия