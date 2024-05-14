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Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время - РИА Новости, 14.05.2024
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15:47 14.05.2024 (обновлено: 18:34 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время - РИА Новости, 14.05.2024
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T18:34
армения
турция
иран
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.По его словам, Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято. "Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации.При этом он подчеркнул, что российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
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армения, турция, иран, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Армения, Турция, Иран, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время

Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Звартноц"
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Международный аэропорт "Звартноц". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.
По его словам, Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято. "Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации.
При этом он подчеркнул, что российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.
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АрменияТурцияИранРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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