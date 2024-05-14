https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html

Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время

Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время - РИА Новости, 14.05.2024

Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время

Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

2024-05-14T18:34

армения

турция

иран

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.По его словам, Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято. "Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации.При этом он подчеркнул, что российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.

https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

армения

турция

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, турция, иран, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность