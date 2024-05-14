https://ria.ru/20240514/pogranichniki-1945906278.html
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время - РИА Новости, 14.05.2024
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:47
2024-05-14T18:34
армения
турция
иран
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728540_0:216:2931:1865_1920x0_80_0_0_e6e2c5e0d817889aa1c8a605c22ca0eb.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пограничный пункт российской ФСБ в ереванском аэропорту "Звартноц" будет в ближайшее время закрыт, сообщил во вторник кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников.По его словам, Ереван обратился к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ, такое решение принято. "Одновременно с этим Армения обратилась к нам с просьбой в том числе и закрыть пункт пропуска в международном аэропорту Звартноц, что, собственно говоря, мы и сделаем в ближайшее время", - сказал Бортников на пленарном заседании в Совете Федерации.При этом он подчеркнул, что российские пограничники остаются в стране и будут охранять границу с Турцией и Ираном по просьбе армянской стороны.
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
армения
турция
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931728540_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_9e2d422f60c6c563b1a721bfb362c25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, турция, иран, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Армения, Турция, Иран, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Российский погранпункт в аэропорту Еревана закроют в ближайшее время
Бортников: российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном