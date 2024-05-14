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Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 14.05.2024
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11:32 14.05.2024 (обновлено: 12:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/podryv-1945806223.html
Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков"
Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 14.05.2024
Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков"
Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:32
2024-05-14T12:37
в мире
россия
житомирская область
украина
андрей деркач
дарья дугина
владлен татарский
центральное разведывательное управление (цру)
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. "Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на Южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", - рассказал Деркач. По его словам, установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков"."Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - сказал Деркач.Кроме того, он сообщил, что в списке фигурирует женщина Ситала Марина Александровна, 50 лет, один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Ее муж также занимался дайвингом."Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения", - сказал экс-депутат украинского парламента.Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта. "Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный ЦРУ-шник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии", - добавил Деркач. "Парня повысили, у него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР (МО Украины – ред.) Бурбой. И он тоже участвовал в подготовке этой операции", - сказал Деркач, добавив, что ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на "Северные потоки".Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240422/voennyy-1941504983.html
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
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в мире, россия, житомирская область, украина, андрей деркач, дарья дугина, владлен татарский, центральное разведывательное управление (цру), нато, госдума рф, северный поток, южный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Житомирская область, Украина, Андрей Деркач, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Госдума РФ, Северный поток, Южный поток, Северный поток — 2
Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков"

Экс-депутат Рады: установлены члены группы прикрытия подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
"Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на Южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", - рассказал Деркач.
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По его словам, установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков".
"Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - сказал Деркач.
Кроме того, он сообщил, что в списке фигурирует женщина Ситала Марина Александровна, 50 лет, один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Ее муж также занимался дайвингом.
"Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения", - сказал экс-депутат украинского парламента.
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Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта. "Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный ЦРУ-шник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии", - добавил Деркач.
"Парня повысили, у него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР (МО Украины – ред.) Бурбой. И он тоже участвовал в подготовке этой операции", - сказал Деркач, добавив, что ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на "Северные потоки".
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России. В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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В миреРоссияЖитомирская областьУкраинаАндрей ДеркачДарья ДугинаВладлен ТатарскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОГосдума РФСеверный потокЮжный потокСеверный поток — 2
 
 
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