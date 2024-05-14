Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков"
Экс-депутат Рады: установлены члены группы прикрытия подрыва "Северных потоков"
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил в интервью белорусскому госагентству Белта, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
"Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на Южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", - рассказал Деркач.
По его словам, установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков".
"Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - сказал Деркач.
Кроме того, он сообщил, что в списке фигурирует женщина Ситала Марина Александровна, 50 лет, один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Ее муж также занимался дайвингом.
"Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения", - сказал экс-депутат украинского парламента.
"Парня повысили, у него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР (МО Украины – ред.) Бурбой. И он тоже участвовал в подготовке этой операции", - сказал Деркач, добавив, что ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на "Северные потоки".
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