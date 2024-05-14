https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html

ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье

ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье - РИА Новости, 14.05.2024

ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье

Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:48

2024-05-14T06:48

2024-05-14T17:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

умань

черкасская область

в мире

сергей лебедев

николаевская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников."Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам. Под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борта на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, в 00:40 "прилет" зафиксировали в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", где ремонтируют и хранят военную технику, в основном гусеничную."Взрыв описывают как очень мощный", — рассказал Лебедев.Два взрыва в 00:55 и 1:05 были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани."Первый удар с очень сильным выбросом пламени, после ударов более часа была слышна детонация", — уточнил Лебедев.Подполье фиксировало несколько скорых и нарядов МЧС, которые ехали в сторону аэродрома."На данный момент район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка", — добавил подпольщик.По его словам, территория возле аэродрома закрыта для гражданского населения, там ведутся ремонтные работы для приема самолетов НАТО. Сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолетах и самолетах. Курсанты — в основном из Харьковского национального университета внутренних дел."Последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань", — отметил Лебедев.Кроме того, по его словам, два тяжелых прилета около 6:00 зафиксировали в Харькове. "По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.В 5:40 также зафиксировали взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова, где подполье фиксирует скопления личного состава.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945413647.html

https://ria.ru/20240514/dnepropetrovsk-1945749437.html

https://ria.ru/20240513/podpolschik-1945492657.html

https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html

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