Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 14.05.2024 (обновлено: 17:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье - РИА Новости, 14.05.2024
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье
Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:48
2024-05-14T17:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
умань
черкасская область
в мире
сергей лебедев
николаевская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.&quot;Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам. Под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борта на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным подполья, в 00:40 "прилет" зафиксировали в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", где ремонтируют и хранят военную технику, в основном гусеничную."Взрыв описывают как очень мощный", — рассказал Лебедев.Два взрыва в 00:55 и 1:05 были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани."Первый удар с очень сильным выбросом пламени, после ударов более часа была слышна детонация", — уточнил Лебедев.Подполье фиксировало несколько скорых и нарядов МЧС, которые ехали в сторону аэродрома."На данный момент район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка", — добавил подпольщик.По его словам, территория возле аэродрома закрыта для гражданского населения, там ведутся ремонтные работы для приема самолетов НАТО. Сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолетах и самолетах. Курсанты — в основном из Харьковского национального университета внутренних дел."Последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань", — отметил Лебедев.Кроме того, по его словам, два тяжелых прилета около 6:00 зафиксировали в Харькове. "По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.В 5:40 также зафиксировали взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова, где подполье фиксирует скопления личного состава.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945413647.html
https://ria.ru/20240514/dnepropetrovsk-1945749437.html
https://ria.ru/20240513/podpolschik-1945492657.html
https://ria.ru/20240507/ssha-1944308579.html
умань
черкасская область
николаевская область
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, умань, черкасская область, в мире, сергей лебедев, николаевская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), служба безопасности украины, су-27, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Умань, Черкасская область, В мире, Сергей Лебедев, Николаевская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Служба безопасности Украины, Су-27, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани в Черкасской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих соратников.
«

"Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам. Под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борта на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27", — сказал собеседник агентства.

Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВС России ударили по аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
13 мая, 07:10
По данным подполья, в 00:40 "прилет" зафиксировали в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", где ремонтируют и хранят военную технику, в основном гусеничную.
"Взрыв описывают как очень мощный", — рассказал Лебедев.
Два взрыва в 00:55 и 1:05 были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области
12 мая, 15:54
"Первый удар с очень сильным выбросом пламени, после ударов более часа была слышна детонация", — уточнил Лебедев.
Подполье фиксировало несколько скорых и нарядов МЧС, которые ехали в сторону аэродрома.
"На данный момент район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка", — добавил подпольщик.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
Вчера, 00:02
По его словам, территория возле аэродрома закрыта для гражданского населения, там ведутся ремонтные работы для приема самолетов НАТО. Сейчас аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолетах и самолетах. Курсанты — в основном из Харьковского национального университета внутренних дел.
"Последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань", — отметил Лебедев.
Кроме того, по его словам, два тяжелых прилета около 6:00 зафиксировали в Харькове.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Подполье: под удар ВС России у Чугуева попали около 200 украинских боевиков
13 мая, 06:48
"По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.
В 5:40 также зафиксировали взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова, где подполье фиксирует скопления личного состава.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В США раскрыли, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
7 мая, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУманьЧеркасская областьВ миреСергей ЛебедевНиколаевская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Служба безопасности УкраиныСу-27ХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала